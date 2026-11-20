كشف موقع القناة 12 العبرية عن مخاوف لدى جيش الاحتلال الصهيوني من سيناريوهات التسلل بحرًا باتجاه مدينة "إيلات" الواقعة على ساحل البحر الأحمر في جنوب فلسطين المحتلة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال عزز سلاح البحرية على هذه الجبهة.

وقال المراسل العسكري للموقع نيتسان شابيرا: "على خلفية التوتر في البحر الأحمر والخشية من اتساع نطاق التهديدات في المنطقة، يعزّز سلاح البحر تشكيل الأمن الجاري في خليج "إيلات". وقرر قائد سلاح البحر، اللواء إيال هارئيل، نقل سفينة من طراز «دفورا» إلى الساحة وتعزيز القوات، بعد أن رصد سلاح البحر فجوة عملياتية في الاستجابة لسيناريوهات التسلّل، ولا سيما سيناريو وقوع عدة محاولات تسلّل بالتزامن".

ولفت شابيرا إلى أن ساحة البحر الأحمر " تُعدّ واحدة من أكثر الساحات البحرية تحديًا، وذلك من بين أمور أخرى، بسبب القرب بين العقبة و"إيلات"، الأمر الذي يتيح لـ"مخرّب" منفرد الوصول إلى الأراضي "الإسرائيلية" في غضون وقت قصير جدًا"، مؤكدًا أن "سلاح البحر يشعر بالقلق أيضًا من احتمال وقوع محاولات تسلّل من عدة نقاط، ومن سيناريو تحاول فيه أذرع إيران العمل في هذه الساحة".

الاستعدادات المعززة وإنهاك القوات

وقال شابيرا: "في الأشهر الأخيرة، جرى توسيع ساعات النشاط البحري في القطاع، من بين أمور أخرى، بسبب الخشية من تطورات أمنية، ما أدى إلى إنهاك القوات. ومن المتوقع أن تسهم سفينة «دفورا» التي أُضيفت إلى التشكيل في تحسين سرعة الاستجابة وزيادة القوة النارية المتاحة في القطاع. ويوضحون في سلاح البحر أن نقل السفينة يأتي في إطار إعادة ترتيب أولويات توزيع الوسائل بين الساحات، في أعقاب تقدير مفاده أن مساهمتها في مهام الأمن الجاري في خليج إيلات ستكون أكبر".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أنشأت مؤخرًا إلى جانب تعزيز القوات البحرية، في ساحة البحر الأحمر فصيلة استخبارات متخصصة ووحدة للمُحلِّقات، تعملان على توسيع قدرات جمع المعلومات والمراقبة والمتابعة، وتتيحان إحكام السيطرة الاستخباراتية المتواصلة والمشددة على المنطقة.

وختم مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال اتّخذت قرار تعزيز الساحة بسفينة «دفورا» قبل الحادثة التي أبحرت فيها دراجة مائية من جهة الأردن باتجاه "إيلات"، واعترضها سلاح البحر الذي يرى "أن الحادثة أظهرت الفجوات القائمة في التشكيل".

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