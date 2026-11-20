رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن ما جرى في قضية شاحنة ظهر البيدر والموقوفين الخمسة لا ينفصل عن سياسة السلطة في مواجهة المقاومة، بل يأتي نتيجة إملاءات خارجية أميركية وغربية وعربية، استجابت لها جهات في السلطة والقضاء والأجهزة الأمنية، على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية.

وتساءل عن مفهوم هيبة الدولة وأمنها في ظل استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، وتدمير القرى والمنازل وخطف المواطنين، مشيرًا إلى أن مسيّرات العدو واعتداءاته وعمليات الخطف لا تشكل تهديدًا لأمن الدولة وسيادتها، فيما تُصوَّر شحنة متفجرات المقاومة، الموجّهة لمواجهة العدو "الإسرائيلي"، على أنها تهديد للدولة وهيبتها. ورأى أن هذا المنطق يخالف الدستور اللبناني وميثاق الأمم المتحدة والمصلحة الوطنية، ويضع السلطة في مواجهة شريحة واسعة من اللبنانيين.

وجاءت مواقف الحاج حسن خلال الحفل الذي أقامه حزب الله بمناسبة يوم الشهيد في بلدة أنصارية، حيث تناول في كلمته التطورات السياسية والأمنية في لبنان، والمواجهة مع العدو "الإسرائيلي"، إلى جانب المستجدات الإقليمية والتطورات المرتبطة بالمواجهة الأميركية الإيرانية.

وشدد الحاج حسن على أن الرهان على تفكك بيئة المقاومة أو إضعاف حضورها الشعبي هو رهان واهم، داعيًا المسؤولين إلى قراءة الواقع كما هو، ومشاهدة حجم المشاركة الشعبية في مناسبات الشهداء والفعاليات في الجنوب والضاحية والبقاع وبيروت والشمال، بدلًا من الاكتفاء بما تنقله الجهات الخارجية.

وأكد أن توقيف مجموعة من الشبان لن يكسر إرادة أهل المقاومة، معتبرًا أن الموقوفين الخمسة يتعرضون للتوقيف التعسفي والظلم والادعاءات الباطلة، ومؤكدًا أن المزيد من الحقائق المتعلقة بهذا الملف سيُعلن تباعًا ، كما لفت إلى أن حزب الله والمقاومة يريدان للبنان الاستقرار والهدوء والتواصل والحوار، وأن الممارسات السياسية والأمنية والقضائية هي التي تهدد هذه المسارات، مضيفًا أن من لم تستطع "إسرائيل" ولا الولايات المتحدة كسر إرادته لن يتمكن أحد من النيل من عزيمته وثباته.

وفي الشأن الإقليمي، رأى الحاج حسن أن الولايات المتحدة تريد الحرب على إيران، لكنها تخشى نتائجها وتداعياتها، في ظل ما تمتلكه طهران من قدرات وإمكانات ومعادلات ردع، وأكد أن إيران لن تستسلم، وأن روح المقاومة، كما في حزب الله وأنصار الله وغزة، لا تُهزم مهما بلغت التضحيات، ومشددًا على أن الشهداء ليسوا مجرد أفراد في عائلاتهم، بل هم جزء من وجدان أهلهم وأرواحهم، وأن الوفاء لهم يكون بالثبات والصبر ومواصلة الطريق.

وتطرق إلى مضيق هرمز، واصفًا إياه بالسلاح الاستراتيجي الذي تمتلكه إيران، لما له من تأثير مباشر في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى ما تحدث عنه من أضرار لحقت بالقواعد الأميركية في المنطقة، ومنع أعضاء في الكونغرس من الاطلاع على أوضاعها، إضافة إلى المشكلات التي تواجه منظومة الصواريخ الاعتراضية الأميركية، واعتبر أن هذه المعطيات تفسر خشية واشنطن من تداعيات أي مواجهة جديدة، رغم رغبتها في فرض الاستسلام على إيران، مؤكدًا أن احتمالات الحرب وعدم وقوعها تبقى قائمة تبعاً للمعادلات القائمة.

وختم الحاج حسن كلمته بالتأكيد على موقف محور المقاومة في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، مستحضرًا قول أمير المؤمنين (ع): «انظر إلى سهام القول، إذا اشتبه هذا يكون الحق»، معتبرًا أن مواقف الولايات المتحدة و"إسرائيل" من الأطراف والقوى المختلفة تشكل مؤشرًا يستوجب قراءة المواقف والتحالفات، ومشددًا على أن مواجهة العدو والتمسك بالحق يمثلان موضع اعتزاز وفخر.

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