قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن السفير "الإسرائيلي" لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، تعرّض لانتقادات عقب تصريح استثنائي أدلى به في مقابلة مع شبكة الأخبار الأميركية "نيوزماكس"، ربط فيه بين إعادة الجنود الأميركيين إلى ديارهم وبين حسم المعركة مع إيران. وردًا على سؤال حول كيفية إعادة أفراد الجيش الأميركي إلى عائلاتهم في ظل استمرار دعم طهران لـ"منظمات الوكلاء"، أجاب لايتر: "نعيد الجنود الأميركيين إلى الولايات المتحدة وإلى عائلاتهم عندما تُهزم إيران" (على حد تعبيره)".

وأكدت الصحيفة أن هذه التصريحات لم تغب عن أعين المسؤولين في طهران أيضًا، إذ سارع وزير الخارجية الإيرانية إلى استغلال الفرصة لتوجيه انتقاد علني ساخر. وكتب الوزير في تغريدة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي: «لم نكن نعلم أن السفير "الإسرائيلي" في واشنطن هو القائد الأعلى للجيش الأميركي»".

ولفتت "معاريف" إلى أن لايتر توسّع خلال المقابلة مع «نيوزماكس»، في الحديث عن الملف الإيراني، وتطرق إلى التقارير التي تفيد بأن "إسرائيل" تدرس تنفيذ ضربات جوية، وقال: «في نهاية المطاف، فإن القرار بشأن ما إذا كان سيتم التحرك مجددًا بشكل حركي ضد إيران سيتخذه الرئيس ترامب. سنكون هناك إذا قرر المضي في ذلك. في الماضي، حلّقنا جنبًا إلى جنب، وجناحًا إلى جناح معكم، وإذا قرر العودة إلى العمل الحركي، فسنكون هناك مع الولايات المتحدة مرة أخرى».

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