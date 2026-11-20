ضمن فعاليات يوم شهيد حزب الله، أحيا حزب الله ذكرى شهداء بلدة بافليه باحتفال أقيم في النادي الحسيني للبلدة، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، إلى جانب فعاليات وشخصيات وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.



بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى النائب جشي كلمة أكد فيها أن القرار الأميركي و"الإسرائيلي" كان واضحًا منذ البداية، وهو القضاء على محور المقاومة، وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية، في غضون أيام، في سبيل السيطرة على المنطقة ونهب ثرواتها وأرزاقها، مشيرًا إلى أن هذا الخيار هو الذي يتبناه ترامب، الذي كان يتباهى بدخوله حربًا مع إيران، كان قد رفضها سبعة رؤساء قبله.



وأضاف النائب جشي: "معيار الهزيمة والنصر في الحروب هو مدى تحقيق الأهداف، وقد وصلنا اليوم إلى الشهر التاسع من عمر الحرب على الجمهورية الإسلامية، ولكن العدو الأميركي ومعه "الإسرائيلي"، وعلى الرغم من امتلاكهما قدرات تدميرية هائلة، ولجوئهما إلى القتل والتدمير، واستنفادهما معظم الوسائل التي يستطيعان استخدامها في مواجهة إيران، إلا أنهما فشلتا في الحصول على ما تريدان".



وجاءت مواقف النائب جشي أيضًا خلال مشاركته في الاحتفال التكريمي لشهداء المقاومة الإسلامية في بلدة معركة، إلى جانب عوائل شهداء وفعاليات وشخصيات وحشد من الأهالي، حيث ألقى كلمة حزب الله وقال فيها إن الأميركيين و"الإسرائيليين" أرادوا من خلال حربهم إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية واستسلامها، والتخلص من برنامجها النووي ومنعها من امتلاك الصواريخ الباليستية التي يتجاوز مداها الـ500 كيلومتر، وكذلك التخلص من حلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم حزب الله في لبنان وحركة حماس، لكنهما لم يستطيعا تحقيق ما تمنّيا. وهذا ما أكده الرئيس الأميركي الأسبق أوباما، الذي أشار إلى أن بلاده خسرت جنودًا وإمكانات، وبقيت إيران صامدة، كما قال آيزنكوت بصريح العبارة إن «إسرائيل» في حالة طوارئ وعدم استقرار، وأمام جبهات مفتوحة وحروب لم تحقق أهدافها".



وتابع النائب جشي: "اليوم، عندما يضربون إيران أو يحاصرونها اقتصاديًا، فإن إيران لا تجد مبررًا للاستسلام أو التراجع، ولا يبدو أن الحصار البحري حقق ما أرادوه. فاليوم يحاصرون إيران بحريًا، ولكن ماذا فعلت إيران؟ فرضت معادلة الحصار ضمن الحصار، أنت تحاصرني وأنا أيضًا أحاصرك، والهزيمة لمن يرضخ أولًا".



وإذ أشار النائب جشي إلى أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ ستة وأربعين عامًا، لفت إلى أن عدد هذه العقوبات المفروضة عليها بلغ نحو خمسة آلاف عقوبة، دون أن تفلح في إخضاعها، والأميركي و"الإسرائيلي" متوقفان اليوم عن خوض المعارك والحروب، ويعيشان مأزقًا نتيجة صبر ومواجهة محور المقاومة، سواء من اليمن إلى غزة وفلسطين والعراق، وصولًا إلى الجمهورية الإسلامية، التي تشكّل درة التاج في هذه المواجهة، مضيفاً أن إيران تضع يدها على مضيق هرمز، وتملك القدرة على التأثير في حركة الملاحة فيه.



وشدد النائب جشي على أن العالم كله يواجه اليوم مشكلة في النفط والغاز، وحتى في كثير من المواد الأساسية التي تمر عبر الخليج، ومنها ما يرتبط بجبل علي، وهناك أمور أساسية لم تعد تصل كما كانت، ولا يزال الإيراني يمتلك القدرة على التأثير فيها، مؤكداً أن الخسائر كبيرة داخل الكيان "الإسرائيلي" وأميركا، كما أن الانتخابات أكدت أن الغالبية الشعبية في الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني ترفض مشروع نتنياهو وترامب، وهو الحرب.



وختم النائب جشي قائلًا: "إننا أصحاب الحق، ونقوم بالدفاع عن أنفسنا ضد مشروع الاستكبار العالمي"، مؤكداً ضرورة الصبر مع المواجهة، و"أن نكون أصبر من عدونا، كما قال تعالى: «اصبروا وصابروا»، عندها لن يملك الأميركي والعدو "الإسرائيلي" إلا خيار الرضوخ لأصحاب الحق".

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