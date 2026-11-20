كشف موقع "والاه" العبري عن أن ما يسمى بـ"مجلس السامرة" (شمال الضفة الغربية) الصهيوني يدفع قدمًا بمشروع إقامة مدينة استيطانية جديدة يطلق عليها اسم "روش هعين شرق"، والتي تُسمّى أيضًا "شيرا"، في غرب الضفة الغربية، بين مستوطنة "روش هعين" والمستوطنتين "فدوال" و"بروخين"، بالقرب من الشارع رقم 5.

وفقًا لموقع "والاه" فإن مخطط المدينة الاستيطانية الجديدة يمتد على مساحة نحو 16 ألف دونم، ووفقًا للخطة الأولية، ستضم نحو 60 ألف وحدة سكنية، وستستوعب أكثر من 200 ألف نسمة.

وبحسب التخطيط، ستكون المدينة مختلطة، وستضم سكانًا علمانيين ومتدينين، إلى جانب مبانٍ سكنية مستقلة ومبانٍ سكنية كثيفة. ويعمل المجلس على دفع المشروع قدمًا خلال العامين الأخيرين، بالتعاون مع سلطة "أراضي إسرائيل".

وأشار الموقع إلى أن المجلس الوزاري السياسي والأمني الصهيوني كان قد صادق في كانون الأول 2025، على المشروع، ولاحقًا جرى توقيع نطاق النفوذ البلدي للمدينة، وحصلت على رمز بلدة من وزارة الداخلية.

وأوضح الموقع العبري أن إقامة المدينة الاستيطانية الجديدة تأتي في إطار خطة "مليون في السامرة"، التي يقودها رئيس المجلس يوسي دغان، وتهدف إلى زيادة عدد سكان المنطقة من خلال إقامة مستوطنات، وتطوير البنى التحتية، وخطوط السكك الحديدية، والمستشفيات، والمناطق الصناعية. ووفقًا لرؤية المجلس، قد تؤدي الخطة إلى إضافة ما يصل إلى 1.2 مليون نسمة في مناطق C.

ويعرض المجلس إقامة المدينة أيضًا باعتبارها "خطوة أمنية ستمنع تواصلًا متصلًا من القرى الفلسطينية بين "السامرة" (الضفة) ووسط البلاد". مشيرًا إلى أن "المنطقة تشهد مخاطر مرتبطة بعمليات التهريب، وحرق النفايات، وعبور المقيمين غير القانونيين".

وقال رئيس مجلس "السامرة"، يوسي دغان: "إن الأمر يتعلق بخطوة أمنية واستراتيجية من الدرجة الأولى لدولة "إسرائيل"، وستشكّل المدينة حزامًا دفاعيًا مهمًا لمدن منطقة "غوش دان"، في مواجهة سيناريو مماثل للسابع من أكتوبر من جانب السلطة الفلسطينية". مضيفًا أن إقامة المدينة ستربط بين "السامرة" و"روش هعين" ومدن منطقة "غوش دان".

وكان رئيس مستوطنة "روش هعين"، راز شاغي، قد أعرب سابقًا عن دعمه للخطة، وقال إن الاستيطان المنظم والبنى التحتية في المنطقة قد يسهمان في تعزيز أمن سكان رأس العين وتطوير الاقتصاد الإقليمي.

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