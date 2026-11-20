كان بيان الأمين العام لكتائب حزب الله العراق، أبو حسين الحميداوي، حول جرف النصر واضحًا وصريحًا، ووضع النقاط على الحروف، وأزال الكثير من اللبس والغموض، وأنهى اللغط والتشكيك، وفنّد القراءات التحليلية والاستشرافية المتشائمة حول ما يمكن أن تؤول إليه الأمور لاحقًا.

من بين قاله الحميداوي وأكد عليه في بيانه "التاريخي":

- إن الإشكالات القائمة مع الحكومة ستُعالج عبر القنوات الخاصة، وذلك تفويتًا للفرصة على الأعداء الأصليين.

- مواصلة التدريب والارتقاء بالمستويات القتالية، تحسبًا لتحديات جسيمة في المستقبل.

- طمأنة الأهالي في كربلاء وبابل (وخاصة المسيب والإسكندرية) وبغداد وزوار كربلاء، بأن الكتائب ستبقى في خدمتهم وحمايتهم، ولن تسمح بعودة القتلة والمجرمين والتكفيريين.

- توجيه الشكر لكل من وقف دفاعًا عن رجال المقاومة داخل العراق وخارجه، ولعناصر الأجهزة الأمنية العراقية التي رفضت أي احتكاك من شأنه أن يخدم الأعداء، ولم يتنكروا لمواقف من وقفوا إلى جانبهم ودافعوا عنهم.

- على وسائل الإعلام تكريس خطابها للدفاع عن معسكر الحق المتمثل بالجمهورية الإسلامية، لا سيما في حال عاود العدو الصهيو-أميركي عـدوانه عليها.

لا شك أن هذا البيان، بما تضمنه من مواقف عقلانية حكيمة، كان بمثابة الصاعق الذي نزع فتيل الأزمة، وعكس حرصًا عاليًا على أمن البلد واستقراره السياسي والمجتمعي، الذي يعد أولوية أساسية بالنسبة لكل المخلصين والحريصين، خصوصًا وأن هناك أطرافًا خارجية، وربما داخلية، كانت تراهن على التصعيد بين المقاومة والحكومة، وبالتالي إعادة عجلة الزمن إلى الوراء، وإغراق البلاد مرة أخرى في دوامة العنف والاضطراب، ليتاح المجال لعودة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التكفيرية من جديد بعدما منيت بالهزيمة والخذلان منذ بضعة أعوام على أيدي قوات الجيش، والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وجهاز مكافحة الإرهاب، والبيشمركة، وفصائل المقاومة.

موقف كتائب حزب الله قطع الطريق بالكامل على كل الأجندات التخريبية التحريضية، التي روجت لها وعملت على تسويقها وسائل إعلام وأوساط سياسية عربية وأجنبية، كانت تتطلع وتتمنى أن تقع المواجهة الدامية بين القوات الحكومية وفصائل المقاومة بأي ثمن.

كذلك، فإن موقف الكتائب مهد الطريق وهيأ الأرضيات المناسبة لاحتواء الأزمة وقطع دابر الفتنة تمامًا، وفي ذات الوقت، ضمن عدم التفريط بالمنجز الأمني المتحقق في منطقة استراتيجية حساسة، تمثل حلقة وصل ونقطة ارتكاز أمنية مهمة بين العاصمة بغداد ومدن كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والأنبار.

والرسائل الإيجابية التي انطوى عليها بيان الحميداوي أشارت إلى حقيقة أن منطق التصعيد والتأزيم وانتهاج سياسة حافة الهاوية، بعيد كل البعد عن نهج المقاومة ومبادئها وأولوياتها، من خلال تشخيص العدو الحقيقي، والتأكيد على مواجهته والتصدي له بكل السبل والوسائل ومن قبل الجميع.

في المقابل فإن تعاطي الحكومة مع "الأزمة"، كان هو الآخر عقلانيًا ومتزنًا ومتوازنًا، رغم أن هناك أطرافًا داخلية حاولت أن تدفع باتجاه خيار التصعيد والمواجهة والصدام بين القوات الأمنية الحكومية والمقاومة.

فرئيس الوزراء علي الزيدي أكد أن القوات الأمنية تعمل بمثابة جسد واحد، وأن عملها يتكامل باختلاف الصنوف والتشكيلات، فضلًا عن أنه وجه بإيكال مهمة حماية وتأمين منطقة جرف النصر لقطعات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وهذه إشارات ورسائل مهمة للغاية، تتناقض بالكامل مع فكرة أو خيار المواجهة المسلحة، وتدحض كل الشائعات والتحليلات التي ذهبت بهذا الاتجاه.

ومما لا شك فيه أنه مثلما كانت هناك أطراف خارجية وداخلية راحت تنفخ في نيران الأزمة، وتصب عليها الزيت من أجل اتساعها لتحرق ما تحرقه، كانت هناك أطرف داخلية وخارجية تعمل جاهدة لتهدئة الأمور، ومنع التصعيد، لإدراكها أنه ليس من مصلحة أي جهة عراقية حدوث مواجهة بين شركاء الوطن، إذ ليس من العقل والمنطق إقحام القوات الأمنية في معركة عبثية تستنزف قدراتها وامكانياتها وتضعها في مواجهة مع من كانوا -وما زالوا- صفًا واحدًا في التصدي للإرهاب التكفيري قبل أكثر من عشرة أعوام، وليس من العقل والمنطق رفع السلاح بوجه المقاومين والمجاهدين والتنكر لتضحياتهم الكبيرة والقيمة.

لم تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعيدة عن مساحة البحث عن الحلول والمعالجات الواقعية والمقبولة لـ"الأزمة"، وكذلك لم تكن المرجعية الدينية في النجف الأشرف، هي الأخرى، بعيدة عن ذلك، وإن كان بصورة غير واضحة لعموم الناس، فضلًا عن قوى وشخصيات وطنية، ذكر الحميداوي بعضها في بيانه "التاريخي".

اليوم فإن المكسب الحقيقي للجميع يتمثل في الحفاظ على أمن البلاد وسلامة أبنائها، والإبقاء على جرف النصر أيقونة لصمود وانتصار العراقيين بكل عناوينهم ومسمياتهم وانتماءاتهم، على قوى الشر والإرهاب والتخلف والظلام.

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