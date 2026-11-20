رد وزير الخارجية عباس عراقجي على تصريحات سفير الكيان الصهيوني لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، بتهكم قائلًا: "لم نكن نعلم بأنه القائد العام للقوات المسلحة الأميركية".

وكان سفير الكيان الصهيوني في واشنطن، يحيئيل لايتر، صرح في حديث لشبكة "نيومكس" الإخبارية ردًا على سؤال متى يعود الجنود الأميركيون إلى ديارهم: "عندما تُهزم ايران، سيعدون إلى الولايات المتحدة وإلى أسرهم".

كما وجّه لايتر دعوة إلى المواطنين الأميركيين بأن يتحملوا المزيد من الضغوط، قائلًا: "إننا بحاجة إلى قدرٍ أكبر من الصمود لإكمال هذا المسار حتى نهايته".

ونشر عراقجي تعليقًا ساخرًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة على خلفية تصريحات السفير الصهيوني لايتر مع شبكة "نيومكس" الأميركية، قال فيه: "لم نكن نعلم بأن سفير "اسرائيل" في واشنطن، هو القائد العام للقوات المسلحة للولايات المتحدة الأميركية".

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