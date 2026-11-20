قال كبير مستشاري قائد القوات الجو- فضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد علي بلالي: "لا توجد أي قيود على استخدام القدرات الصاروخية الإيرانية في جغرافيا جديدة لو صدرت الأوامر"، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية تقف على أهبة الجاهزية، وأصابعها على الزناد للرد على أي عمل عدائي من جانب العدو، معلنًا أن قدرات إيران الصاروخية تتيح لها الرد على مثل هذه التهديدات.

وأضاف العميد بلالي في حديث مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - "إرنا" الرسمية: "إن القوات المسلحة الإيرانية، ولا سيما القوة الجو- فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، جاهزة تمامًا لتنفيذ أوامر سماحة القائد العام للقوات المسلحة دون تأخير"، مشددًا على أنها ستسخّر كامل قدراتها لتنفيذ أي أمر يصدر بهذا الشأن.

وتابع العميد بلالي: "إن قواتنا لديها من الإمكانات والقدرات الكافية ما يتيح تنفيذ المهام الموكلة إليها، وإن الاستعدادات المطلوبة متوافرة بالكامل".

وقال: "سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال صدور الأوامر، والقوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كامل، وتراقب أي خطأ في الحسابات أو حماقة قد يقدم عليها العدو"، متوعدًا بأن "أي تحرك عدائي سيُواجَه بضربات صاروخية إيرانية في جميع المناطق التي يتواجد فيها العدو".

وأوضح أن "القدرة على مواصلة الرد تمثل أحد العناصر المهمة للقوة الدفاعية في البلاد"، لافتًا إلى عدم وجود قيود على عدد الصواريخ أو المواقع أو الإمكانات.

وأكد أن "أعداء إيران يواجهون اليوم صعوبات متعددة في التصدي للصواريخ الإيرانية، ويضطرون إلى إنتاج وتأمين منظومات بملايين الدولارات، مثل منظومة "ثاد"، بتكاليف باهظة وفترات زمنية طويلة"، لافتًا إلى أن المدن الصاروخية والبنى التحتية الدفاعية تعكس المستوى المتقدم لقدرات إيران، وتُحبط أي مغامرة معادية.

وشدد كبير مستشاري قائد القوة الجو- فضائية بالحرس الثوري، على أن الشعب يشكل الدعامة الأساسية للنظام والقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيدًا بالحضور الملحمي الذي يجسده المواطنون في الساحات ودعمهم، واصفًا ذلك بأنه "منطلق للإنجازات التي تحققت خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب التي شنها نظام صدام البعثي البائد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترة 1980-1988)، وضرورة للدفع بمسيرة اقتدار البلاد".

كما أشاد العميد بلالي بدور الشهيد حسن طهراني مقدم (أبو القوة الصاروخية الإيرانية) في تعزيز القدرات الصاروخية في إيران، معتبرًا أن الإنجازات الحالية هي ثمرة جهود الشهيد طهراني مقدم وشهداء آخرين، منهم الشهيد حاجي زادة والشهيد باقري والشهيد شيخيّان والشهيد طاهر بور.

وأكد العميد بلالي ضرورة التنسيق والتكاتف بين الشعب والقوات المسلحة، والميدان والدبلوماسية، وحذر من محاولات العدو لإثارة الخلافات وإضعاف التماسك الوطني، مؤكدًا بأن وحدة الصف والتضامن الوطنيين رمز لصمود البلاد.

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