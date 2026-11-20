تتواصل العمليات العسكرية في اليمن بين أنصار الله وحكومة صنعاء من جهة، بمواجهة حكومة عدن المدعومة سعوديًّا من جهة أخرى، وذلك على عدة جبهات تتوزع بين (مأرب) شمال غرب اليمن ومدينة (تعز) ومحيطها وصولًا إلى جبهة (الساحل الغربي) بين ذوباب وباب المندب ثم إلى المشارف الشمالية الغربية لمدينة عدن.

ومن متابعة أغلب المواجهات على تلك الجبهات، يظهر أن وحدات الحكومة المدعومة سعوديًّا فقدت الحد الأدنى من توازنها العسكري بمواجهة قوات صنعاء ووحدات أنصار الله، وذلك باندحارها المتواصل دون توقف من جنوب الحديدة عند بدء المواجهات الأخيرة، وصولًا إلى مشارف مدينة عدن في اليومين الأخيرين.

فما هي تأثيرات ذلك على الموقف في اليمن وعلى البحر الأحمر وباب المندب؟ وهل تنجح السعودية والحكومة اليمنية المدعومة منها في وقف مسلسل التراجع الاستراتيجي أمام أنصار الله؟

بدايةً، لن تكون بسيطة أبدًا تأثيرات ما يحصل ميدانيًّا في اليمن وخاصة على الساحل الغربي، فأنصار الله أصبحوا قاب قوسين من عدن التي تعتبر اليوم عاصمة الحكومة المدعومة من السعودية، وهذا التقدم الميداني يعطيهم، بالإضافة للبعد الجغرافي كمساحة مهمة سيطروا عليها على الساحل الغربي، وبالإضافة لاقترابهم من عدن وما يمكن أن يفرضوه سياسيًّا وعسكريًّا وإداريًّا، فإنهم، وبإكمالهم السيطرة على باب المندب، يحققون إنجازًا استراتيجيًّا في اتجاهين:

الأول يمني داخلي، يستطيعون ترجمته كورقة ضغط قوية في أية مفاوضات أو تسوية معينة مع الأطراف الإقليمية ومع الأطراف اليمنيين الآخرين.

والثاني إقليمي - دولي من خلال التحكم بأهم معبر مائي اليوم في العالم، وما يعنيه ذلك على صعيد حركة التجارة العالمية وما تمر به من حساسية وضغوط.

أما لناحية الخيارات المتاحة أمام السعودية لتغيير هذا التدهور في موقفها في اليمن وفي البحر الأحمر، فيمكن الإشارة هنا الى خيارات سياسية وخيارات عسكرية.

في موضوع الخيارات السياسية، هناك إمكانية لإيجاد حل لهذا التدهور، من خلال تسهيل ودعم عملية تفاوض داخلي يمني - يمني، عبر وضع مصلحة اليمن ككل أولوية، والتخلي عن استراتيجية الهيمنة وفرض النفوذ في اليمن.

والخيار السياسي الآخر، والذي يمكن أن يعيد التوازن إلى اليمن والى منطقة الساحل الغربي وباب المندب وعدن، قد يكون من خلال تسوية أميركية - إيرانية، ستنسحب حتمًا على الموقف في اليمن، مع ضرورة أخذ حقوق ومطالب أنصار الله بعين الاعتبار كشرط لسلوكها في اليمن بالارتباط مع التسوية بين إيران وأميركا.

أما لناحية الخيار العسكري، والذي يظهر أن السعودية ما زالت تراهن عليه، من خلال البحث والمحاولة يميًنا ويسارًا، مع السوريين أو مع المصريين أو مع الأتراك أو مع الباكستانيين، فإن نتائج حركة الميدان والمعارك والتجارب السابقة في كل المواجهات ضد أنصار الله، برهنت على أنهم ثابتون وبقوة ميدانيًّا وعسكريًّا رغم كل الخسائر التي أصابتهم، وبرهنت أيضًا أن الانكسار والتراجع غير موجود في قاموسهم بتاتًا.

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