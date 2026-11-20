تشهد السياسة الأميركية في العالم العربي تراجعًا ملحوظًا في الكفاءة الاستراتيجية وعجزًا متزايدًا عن إدارة الأزمات أو حماية الحلفاء. يتجلى هذا الضعف في تخبط واشنطن وغياب الأهداف الواضحة في مواجهاتها الإقليمية وعدم قدرتها على منع تداعيات تحركاتها على الاستقرار المحلي. فبدلًا من فرض معادلات القوة، باتت التدخلات الأميركية تقابل بردود غير متماثلة تكشف هشاشة القواعد والأنظمة الدفاعية أمام أسلحة أقل كلفة، وهو ما يكرس مرحلة من التآكل المستمر في النفوذ الخارجي ويترك دول المنطقة بمفردها أمام أعباء أمنية واقتصادية ثقيلة.

في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2026، نشر الكاتب توماس فريدمان مقاله التحليلي في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، مسلطًا الضوء على حجم القلق الخليجي المتزايد من نتائج الحرب الأميركية "الإسرائيلية" على إيران وسط مخاوف من بقاء نفوذ طهران واستمرار هجماتها الدقيقة على ناقلات النفط والملاحة في الخليج، مع تراجع الثقة في التوقعات والاستراتيجيات الأميركية وغياب الأهداف الواضحة، وظهور تحالفات واصطفافات إقليمية جديدة تعيد رسم المشهد أمنيًا. وقد استند فريدمان في طرحه إلى أمثلة واقعية تتمثل في الهجمات شبه اليومية التي تستهدف ناقلات النفط المملوكة للإمارات داخل مياهها بمحاذاة الساحل عبر صواريخ كروز وطائرات مسيرة دقيقة، وزيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى طهران في شهر تشرين الأول والتي أثارت استياء مسؤولين إماراتيين، بالإضافة إلى مقارنته بين تأثير تعطيل إيران لمضيق هرمز وبين استجابة الصين للرسوم الجمركية الأميركية من خلال تقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة.

وفي نفس السياق، نشر المفكر والكاتب ستيفن والت مقاله التحليلي في مجلة «فورين بوليسي» (Foreign Policy)، معتبرًا أن هذه المواجهة تمثل النفس الأخير لفترة الوصاية الخارجية في الشرق الأوسط ونقطة تحول تؤكد تراجع فاعلية التدخل العسكري الخارجي بسبب ارتفاع أثمانه وتطور قدرات الخصوم على الرد غير المتماثل، مشيرًا إلى أن دول المنطقة ستصبح أكثر اعتمادًا على نفسها في تحديد مصيرها وبناء توازنات محلية مستقلة بعيدًا عن الهيمنة الكبرى. وقد دعّم والت رؤيته بأمثلة واقعية تتضمن عجز السعودية رغم إنفاقها الضخم عن تحقيق النصر في اليمن أمام أنصار الله، وفشل الاعتداءات في منع حركة حماس من تنفيذ عملية طوفان الأقصى أو القضاء عليها وعلى حزب الله، إلى جانب استنزاف الصواريخ الاعتراضية الباهظة مثل نظام باتريوت في حماية القواعد والوكلاء أمام تكلفة الطائرات المسيرة الرخيصة والصواريخ البالستية.

وانضم إلى هذا المشهد النقدي كل من عالم السياسة الأميركي جون ميرشايمر والاقتصادي البارز ريتشارد وولف، حيث حذر جون ميرشايمر خلال مشاركته في مناظرة منصة مونك (Munk Debates) من التداعيات الوخيمة للسياسات العسكرية الأميركية الخاطئة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قد خسرت هذه الحرب في إيران وتورطت في مأزق استراتيجي دون القدرة على حسم المعارك. وفي السياق الاقتصادي لذات الأزمة خلال عام 2026، قدّم الاقتصادي ريتشارد وولف تحليلًا نقديًا عميقًا بيّن فيه أن الحرب على إيران تُعد الدليل الأبرز على أخطاء "الإمبراطورية الأميركية المتداعية"، مشيرًا إلى أن تعطيل مضيق هرمز وتوقف صادرات الطاقة أديا إلى تداعيات اقتصادية خطيرة وتآكل تدريجي لهيمنة البترودولار، وموضحًا أن الولايات المتحدة باتت في وضع تفقد فيه السيطرة تمامًا بينما تعجز عن الانسحاب، ما يضاعف التكاليف الهائلة على الاقتصاد العالمي ويؤكد نهاية مرحلة الهيمنة الأحادية.

وما يقدمه هؤلاء الثلاثة من قراءات نقدية متكاملة يتوافق تمامًا مع التشخيص الفلسفي والسياسي العميق الذي طالما طرحه المفكر وعالم الاجتماع الفرنسي البارز إدغار موران (Edgar Morin) في كتاباته ومقالاته الفكرية حول الأزمات المعاصرة. إن ما ذهب إليه فريدمان من تخبط استراتيجي وقلق حليف، وما أكده والت من نهاية حتمية لعصر الوصاية الخارجية، وما حذر منه ميرشايمر وولف من سقوط الإمبراطورية في فخ المآزق العسكرية والتداعيات الاقتصادية المدمرة، يتطابق كليًا مع أطروحات موران حول "الفكر المركب" وعجز القوى الكبرى عن فهم تعقيدات المجتمعات المحلية. يرى موران أن الرهان على التدخلات العسكرية الفوقية والحروب الكلاسيكية هو رهان أعمى يفشل دائمًا في إدراك الديناميكيات البنيوية للنزاعات، ليقود حتمًا إلى نتائج عكسية تتمثل في تفكك منظومات التحالفات التقليدية، وتأجيج الفوضى العالمية، وتسريع الانتقال من هيمنة القطب الواحد إلى عالم متعدّد الأقطاب أكثر اضطرابًا وعنفًا وتكلفة.

ويتقاطع هذا المشهد التحليلي المعاصر مع قراءات نقدية في الدوائر "الإسرائيلية"؛ مثل التحليلات التي يطرحها الكاتب والمحلل العسكري البارز رون بن يشاي (Ron Ben-Yishai) في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، والتحليلات الاستراتيجية الصادرة عن باحثي معهد أبحاث الأمن القومي (INSS) وفي مقدمتهم المدير السابق للمعهد اللواء احتياط تامير هايمن (Tamir Hayman)، فضلًا عن مقالات الصحفي والمحلل البارز رافائيل روكاس (Raphael Ahren) وغيرهم من الخبراء الذين انتقدوا بشدة التخبط الأميركي و"الإسرائيلي" المشترك. تشير هذه الأصوات "الإسرائيلية" المنتقدة إلى أن عجز واشنطن عن حماية خطوط الملاحة، وفشلها في تدمير القدرات الإيرانية بشكل حاسم، فضلًا عن التورط في استنزاف عسكري أمام أسلحة منخفضة الكلفة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على "أزمة هزيمة استراتيجية" تعاني منها الإدارة الأميركية في "الشرق الأوسط"، ما يترك "إسرائيل" وحدها أمام معادلات أمنية معقدة ويهدد بانهيار منظومة التفوق الإقليمي.

خلاصة القول إن ما تشهده المنطقة اليوم ليس مجرد إخفاق عابر في إدارة أزمة إقليمية، بل هو السقوط المدوي لمظلة الوصاية الأجنبية ونهاية عصر الهيمنة الأحادية التي طالما عانت منها شعوبنا العربية. لقد أثبتت وقائع المواجهة وتطورات الميدان عجز القوى الكبرى عن حماية حلفائها أو حسم معاركها، وانهيار معادلات التفوق التقليدية أمام إرادة الصمود والرد غير المتماثل. إن هذا المخاض الاستراتيجي العسير يجب أن يمثل جرس إنذار حقيقي وإعلان قطيعة مع تبعات التبعية العمياء، لتدشن دول المنطقة ومجتمعاتها مرحلة تاريخية جديدة تعيد فيها بناء سيادتها الحقيقية، وصياغة توازناتها الإقليمية المستقلة بوعي وطني خالص وبعيدًا عن أي وصاية خارجية فاشلة.

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