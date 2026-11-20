دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، السلطة اللبنانية إلى "قراءة التطورات الإقليمية والدولية جيدًا والكف عن الرهانات الخاسرة والخضوع للإملاءات الأميركية والخارجية وعدم إعطاء الدروس والمواعظ للطائفة الشيعية التي دفعت غاليًا ثمن الدفاع عن الوطن، كل الوطن".

وتناول الشيخ الخطيب في خطبة الجمعة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 التي أمَّها في مقر المجلس على طريق المطار، ذكرى الاستقلال الثالثة والثمانين، مؤكدًا "أن لا استقلال في ظل الاحتلال وفي ظل التبعية والوصايات والخضوع للإملاءات الخارجية"، منوهًا بموقف قائد الجيش العماد هيكل في هذا الإطار.

وقال: "نقف اليوم على أعتاب ذكرى استقلال لبنان الثالثة والثمانين، وهي محطة وطنية تتجدد فيها الأسئلة الكبرى حول معنى السيادة والحرية والكرامة في وطنٍ ما برح يواجه تحديات وجودية وسياسية وأمنية متشابكة"، لافتًا إلى أن "الاستقلال في جوهره ليس مجرد تاريخ يُستعاد في الخطابات أو يوم عطلة يُسجّل في الروزنامة، بل هو إرادة تحرر حقيقية من كل أشكال التبعية والوصاية والهيمنة الخارجية، وهو التزام راسخ بحماية الأرض والإنسان وصون القرار الوطني الحر".

وأضاف الشيخ الخطيب: "لقد دفع اللبنانيون أثمانًا باهظة عبر عقود من الزمن من أجل تثبيت هذا الاستقلال والدفاع عن حدود الوطن وسيادته في مواجهة الأطماع والاعتداءات المتكررة، وكانت المقاومة في صدارة المدافعين عن الوطن؛ كل الوطن"، مشددًا على أن "استحضار ذكرى الاستقلال اليوم يفرض علينا قراءة واعية ومسؤولة لما يمر به لبنان من تطورات متسارعة على المستويات الإقليمية والدولية والداخلية، حيث تتقاطع الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية في محاولة واضحة لإخضاع لبنان لمعادلات لا تنسجم مع مصلحته الوطنية العليا ولا مع تضحيات أبنائه".

ودعا الشيخ الخطيب السلطة اللبنانية إلى أن "تكف عن الرهانات الخاسرة والتوقف عن الخضوع للإملاءات الأميركية والخارجية التي تورّطها في مواقف لا تخدم لبنان وشعبه، وكذلك عدم إعطاء الدروس والمواعظ للطائفة الشيعية التي دفعت وما تزال أثمانًا باهظة في سبيل الدفاع عن لبنان وتحرير أرضه وكرامة شعبه"، مؤكدًا أن "الطائفة الشيعية لم تدخل في أي حرب عبثية، استنادًا إلى كلام منسوب للمرجعية الشيعية العليا، تبيّن أن لا أساس له من الصحة".

ورأى أنه "على هذه السلطة أن تقرأ التطورات الدولية والإقليمية جيدًا، من نتائج الانتخابات الأميركية و"الإسرائيلية" إلى صمود إيران ومحور المقاومة إلى تطورات الحرب في اليمن".

وتابع: "قد شهدنا بالأمس القمة التاريخية الأولى من نوعها لما يسمى الثلاثة الكبار عالميًا في الصين، وما نتج عنها، ونحن نعتقد أن هذه القمة ما كانت لتُعقد، وما كان الأميركيون ليشاركوا فيها لو أن الإدارة الأميركية حققت الأهداف التي طرحتها في بداية الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وأردف: "من المؤسف أن السلطة اللبنانية ترفع سقفها في وجه شريحة من أهلها، في وقت يبحث حلفاؤها في الخارج، عن مخرج لائق من هذه الحرب العدوانية".

وشدد الشيخ الخطيب على أنه "لم يعد مقبولًا أن تستمر السلطة اللبنانية في التعاطي مع التطورات من موقع الانتظار والمراهنة على متغيرات خارجية موعودة، أو الرهان على انتصارات فريق دولي أو إقليمي على حساب فريق آخر، في لحظة إقليمية ودولية بالغة الدقة، تتسارع فيها التحولات وتتبدل موازين القوى والتحالفات"، مشيرًا إلى أن "التاريخ اللبناني حافل بالتجارب التي أثبتت أن الرهانات على الخارج، مهما بدت مغرية في لحظة سياسية معينة، سرعان ما تتحول إلى أثمان يدفعها اللبنانيون من أمنهم واستقرارهم وسيادتهم ومستقبلهم"، وأضاف: "المشهد الدولي لا يشير إلى استقرار نهائي في موازين القوى، بل إلى مرحلة إعادة تشكيل للتحالفات ومناطق النفوذ ومصالح الدول الكبرى".

ورأى أنه "آن الأوان للخروج من سياسة الارتهان للتقديرات الخارجية، سواء أكانت أميركية أم أوروبية أم إقليمية، والتوقف عن التعامل مع الوعود والضمانات الدولية كأنها حقائق نهائية لا تتبدل، فالتجارب أثبتت أن مصالح الدول الكبرى تتقدم دائمًا على مصالح الدول الصغيرة، وأن لبنان لا يستطيع أن يضع مصيره في عهدة حسابات الآخرين المعتدين"، مطالبًا الدولة اللبنانية ومؤسساتها "أن تكون في مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها، وأن تمارس دورها كاملًا في حماية السيادة الوطنية، والدفاع عن حقوق لبنان ومواطنيه، ومعالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي أثقلت كاهل الناس".

وقال إن "هيبة الدولة ومشروعيتها تستمدان قوتهما من قدرتها على حماية المواطنين، وتحرير الأرض، وتحقيق العدالة، وصون كرامة الإنسان، والعمل الجاد لإخراج البلاد من دوامة التعطيل والأزمات نحو دولة المؤسسات والقانون والمواطنة الحقة".

وفي الختام أكد الشيخ الخطيب أن "استقلالنا الحقيقي يكتمل عندما يشعر المواطن في هذا البلد بالأمان والاستقرار والكرامة، وعندما تكون قرارات الدولة نابعة من مصلحة لبنان وأبنائه لا من حسابات الخارج أو المصالح الضيقة، ولا يمكن أن يكون هناك استقلال في ظل الاحتلال"، منوهًا بموقف قائد الجيش العماد هيكل "الذي قال بالفم الملآن أن الاستقلال لا يكتمل إلا بعد تحرير الأرض وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".

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