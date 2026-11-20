أدان حزب الراية الوطني استمرار توقيف الشبان الخمسة الذين أوقفوا في منطقة جرود الكورة بشكل تعسفي، مؤكدًا أن القضية "تقوم على تركيب ملف قضائي بحق أبرياء لم يرتكبوا أي جرم، في ظل حملة تحريض سياسي وإعلامي مكشوفة، تسعى إلى تحويل قضية قضائية إلى أداة استهداف سياسي".

ورأى في بيان الجمعة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أن "الشبان الخمسة أبرياء، وأن ما يتعرضون له ظلم لا يمكن تبريره أو السكوت عنه، ونرفض أن تتحول المؤسسات القضائية إلى منصات لتصفية الحسابات السياسية، أو أن يُستباح حق المواطنين وحريتهم تحت ضغط التحريض والتجييش، أو أن تُفبرك الاتهامات وتُصنع الملفات بهدف النيل من أشخاص أو من جهة سياسية بعينها".

وقال إن "ما نشهده من إدانة مسبقة، وتحريض، وتضخيم للاتهامات، ومحاولات فرض روايات سياسية على مسار القضاء، يشكل اعتداءً على مبدأ العدالة وقرينة البراءة، ويكشف خطورة المسار الذي يسلكه البعض ممن يعتقدون أن بإمكانهم إخضاع القانون لمصالحهم وحساباتهم".

وحذّر البيان من "خطورة الاستمرار في هذا النهج"، محملًا المسؤولية "لكل من يشارك في التحريض أو يسعى إلى تركيب الملفات وتلفيق الاتهامات، ويؤكد أن حماية السلم الأهلي لا تكون بالظلم، وأن الدولة لا تُبنى بالانتقائية ولا باستهداف المواطنين، بل بإحقاق الحق ومحاسبة المرتكبين وفق القانون، بعيدًا عن أي تدخل أو ضغط سياسي".

وطالب "بالإفراج الفوري عن الشبان الخمسة، ووقف كل أشكال التحريض والتشهير بحقهم، ووضع حد لهذه الملاحقة التي نعتبرها ظالمة ومفتقرة إلى العدالة"، ودعا القضاء إلى "التحرر من أي ضغط سياسي أو إعلامي، وإلى اتخاذ الإجراءات التي تضمن إنصاف هؤلاء الأبرياء وصون حقوقهم وكرامتهم".

وختم حزب الراية الوطني بيانه بالقول: "لن نقبل أن يكون الأبرياء كبش محرقة للمزايدات السياسية، ولن نسمح بأن يصبح تركيب الملفات وسيلة لاستهداف الناس أو إخضاعهم"، مؤكدًا أن "ظلم الشبان الخمسة لن يمرّ بصمت، وكرامتهم وحقهم في الحرية والعدالة مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو المساومة".

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