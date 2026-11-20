في خطوة تأسيسية هي الأولى تسهم في تخفيض أعداد الإصابات بسرطان عنق الرحم الذي يُعد أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء حول العالم ومن الأكثر خطورة إذ إن نسب الوفيات بسبب الإصابة به تفوق 50%؛ ومع ذلك يمكن الوقاية منه تمامًا من خلال اللقاح الذي يجب الحصول عليه في عمر مبكّر، أعلن وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين أن "لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) سيكون متوافرًا اعتبارًا من كانون الثاني/يناير المقبل في مراكز الرعاية الصحية الأولية للفتيات اللبنانيات من ضمن الفئات العمرية المستهدفة بجرعتين ووفق أعلى المعايير"، موضحًا أن "هذا الإنجاز تحقق نتيجة جهود مشتركة وموافقة تحالف "غافي" للقاحات بالتعاون مع اليونيسف، وبدعم من الموازنة اللبنانية".

وفي كلمته خلال افتتاح الجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية (LSOG) مؤتمرها السنوي السادس والعشرين، تحت عنوان "صحة المرأة 360: من الوقاية إلى العلاج"، الجمعة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بمشاركة نخبة من الخبراء والاختصاصيين من لبنان والخارج، نوّه الوزير ناصر الدين بانعقاد المؤتمر الذي يعكس إصرارًا على تطوير النظام الصحي في لبنان رغم التحديات الموجودة في ظل محدودية الموارد وتنامي الحاجات.

وأوضح أن "الوقاية تتيح الحد من خطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان، من بينها سرطان عنق الرحم عبر تلقي الفتيات لقاح HPV، وسرطان الرئة من خلال الامتناع عن التدخين".

وتطرق وزير الصحة العامة إلى الإصلاحات التي تعمل عليها الوزارة، ولا سيما في قطاع الدواء، معلنًا "إنجاز مسودة أولية للإرشادات التنظيمية الخاصة بالأدوية الحيوية المماثلة (Biosimilars)، استنادًا إلى المعايير الحديثة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات لبنان"، مؤكدًا أن "هذه الإرشادات تندرج في إطار تحقيق التوازن بين الجودة والكلفة، وفق معايير علمية وتنظيمية حديثة".

وكشف كذلك عن العمل على "إعداد مسودة لتنظيم عمليات الإخصاب الاصطناعي (IVF)، مشيرًا إلى أن "هذا المجال يحتاج إلى ضوابط وأنظمة واضحة في لبنان، ولا يمكن تركه دون تدخل تنظيمي"، موضحًا أن "القرار سيُحال إلى الجهات الرسمية والجمعيات المعنية لإبداء الرأي، تمهيدًا لوضع بروتوكول وطني ينظم هذه العمليات".

من جهته، ثمّن البروفسور ديفيد عطا الله حضور وزير الصحة العامة الذي "يعكس أهمية الشراكة بين السلطات الصحية العامة والمجتمع الطبي"، وتوقف بشكل خاص أمام ما أبداه الوزير الدكتور ناصر الدين من التزام حيال إدخال لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) إلى لبنان، للوقاية من سرطان عنق الرحم، مبديًا الشكر على جعل هذا الأمر أولوية.

وفي ختام المؤتمر، قدمت الجمعية اللبنانية لأمراض النساء والتوليد درعًا تكريميًا للوزير ناصر الدين تقديرًا لجهوده ولما يتركه من خلال مبادراته من إرث لأجيال المستقبل.

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