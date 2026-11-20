في خرق جديد ومتواصل للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار، واصل جيش العدو اليوم الجمعة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، اعتداءاته على قرى الجنوب، مستهدفًا المنازل والأراضي الزراعية بقصف مدفعي وغارات جويّة وتفجيرات وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، في مشهد يعكس إمعان الاحتلال في التصعيد اليومي وعدم التزامه بأي اتفاق أو قرار دولي، وتحديه الصارخ لكل الدعوات إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة لبنان.

واستهدفت مدفعية العدو صباحًا بلدتي المنصوري ومجدل زون، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي برعشيت، وسُجّل كذلك تحرك لعدد من آليات العدو في بلدة القنطرة.

وفي قضاء النبطية، تعرضت أطراف بلدة كفرتبنيت لقصف مدفعي متقطع، كذلك استهدفتها غارتان جويتان معاديتان، وطاول القصف المدفعي أيضًا بلدة رشاف.

وفي زوطر الشرقية، عمد جيش العدو إلى إشعال الحرائق داخل المدينة الكشفية عند الأطراف الشرقية للبلدة، حيث شوهدت سحب دخان ترتفع من المنطقة، بالتوازي مع عمليات هدم منازل نفذها العدو داخل البلدة، وتمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاهها، كذلك طاول القصف المدفعي المنطقة بين زوطر الشرقية وميفدون ومحيط مرتفع علي الطاهر، ومنطقة علي الطاهر، ووادي الحجير الذي استُهدف أكثر من مرة.

وفي قضاء بنت جبيل، تعرضت أطراف بلدة حداثا لاعتداءات متكررة، حيث واصلت مسيّرة معادية إلقاء مواد متفجرة بشكل متقطع باتجاه المنازل، ما تسبب بأضرار وحرائق، قبل أن يعمد العدو إلى تفجيرها بعد إلقائها، ونفّذ العدو أيضًا تفجيرين في البلدة، وطاولها تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

وفي بني حيان، استهدف قصف مدفعي البلدة لجهة مركبا، فيما نفذ جيش العدو تفجيرًا في بلدة مركبا على طريق رب ثلاثين.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد يومي متواصل يطاول المدنيين والمنازل والأراضي الزراعية في جنوب لبنان، في خرق مستمر للسيادة اللبنانية.

الكلمات المفتاحية