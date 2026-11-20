تتواصل الاتهامات المفبركة السعودية لليمن باستهداف الحرمين الشريفين، في وقت يرى مسؤولون في صنعاء أن هذه الاتهامات تهدف إلى تشويه موقف اليمن من العدوان السعودي، وتحشيد الدول والشعوب الإسلامية ضده، عبر توظيف مكانة المقدسات الإسلامية في الصراع. وفي المقابل، يستحضر هؤلاء المسؤولون محطات تاريخية يبيّنون فيها اعتداءات سابقة للنظام السعودي على المقدسات.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل استمرار المواجهة بين صنعاء والرياض، وتمسك القوات المسلحة اليمنية بالمعادلة التي أعلنها قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، والقائمة على الرد بالمثل، تحت شعار "المطار بالمطار والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار"، فيما يرى مسؤولون يمنيون أن اتهامهم باستهداف الحرمين يهدف إلى حرف الأنظار عن طبيعة الأهداف التي تطاولها العمليات العسكرية اليمنية.

اتهامات لتحشيد العالم الإسلامي

وفي هذا السياق، قال رئيس دائرة الشؤون الإعلامية والثقافية بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، زيد الغرسي، في تصريح لموقع "العهد" الإخباري، إن "النظام السعودي لجأ إلى توظيف قضية المقدسات الإسلامية بعدما وصل إلى مرحلة من الفشل في مواجهة اليمنيين، وبعد انكشاف حقيقة العدوان على اليمن أمام العالم"، مبيِّنًا أن الهدف من هذه الاتهامات هو استغلال مكانة الحرمين الشريفين لتحشيد الدول والشعوب الإسلامية ضد الشعب اليمني.

وأضاف الغرسي أن النظام السعودي يستغل عناوين مختلفة للتحريض على اليمن، من بينها اتهامه بالاعتداء على الملاحة البحرية، في إطار محاولاته تشويه الموقف اليمني وتحويل وجهة الاهتمام عن أسباب المواجهة.

اتهامات سعودية وسجل تاريخي محل خلاف

وفي معرض ردّه على الاتهامات السعودية، استحضر الغرسي محطات تاريخية تتعلق باعتداءات على المقدسات الإسلامية خلال مراحل مختلفة من تاريخ السعودية، مشيرًا إلى أحداث تعود إلى عهد الدولة السعودية الأولى والثانية، وصولًا إلى مرحلة تأسيس الدولة السعودية الثالثة بقيادة عبد العزيز آل سعود.

وأضاف الغرسي أن تلك المرحلة شهدت اقتحام مكة والمدينة وتدمير مقامات وقبور ومواقع دينية، إلى جانب تهجير سكان ووقوع مجازر، كما تحدث عن استهداف الكعبة المشرفة.

وتطرق إلى حادثة جهيمان العتيبي، حين استعان النظام السعودي حينها بقوى أجنبية، وأن المواجهات داخل الحرم المكي شهدت استخدام الدبابات وتدمير أجزاء من أسواره ومآذنه، موضحاً أن تفاصيل الحادثة لا تزال محاطة بالتعتيم والملاحقة لمن يتناولها.

ولفت الغرسي إلى مظاهر الترفيه التي شهدتها السعودية خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن إقامة فعاليات فنية قرب مجسمات شبيهة بالكعبة تثير تساؤلات حول الجهة التي تستهدف المقدسات الإسلامية، في إشارة إلى الفعاليات التي تقام برعاية السلطات السعودية.

تحذيرات من توظيف المقدسات في المواجهة

وفي ما يتعلق بأهداف الاتهامات السعودية، حذّر الغرسي من أن توظيف قضية المقدسات قد يتجاوز حدود التحريض السياسي والإعلامي، معربًا عن مخاوفه من أن تكون هذه الاتهامات غطاءً لأي استهداف محتمل لمكة والمدينة والكعبة المشرفة، ثم تحميل اليمن مسؤوليته.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى التنبه لتوظيف المقدسات في الصراع، مؤكدًا أن إثارة هذه الاتهامات تستدعي الوعي بتداعياتها ومخاطرها على وحدة المسلمين.

وفي الإطار نفسه، قال المدير العام لمكتب الإرشاد وعضو المكتب السياسي لأنصار الله، الدكتور قيس الطل، في تصريح لموقع "العهد" الإخباري، إن "تصاعد الاتهامات السعودية يأتي نتيجة فشل محاولات إخضاع اليمن عبر الحروب والحصار"، مشيرًا إلى أن النظام السعودي يتجه إلى توظيف ورقة المقدسات الإسلامية لخدمة أجندات أميركية و"إسرائيلية".

أهداف تتجاوز المواجهة مع اليمن

ورأى الطل أن وراء هذه الاتهامات أهدافًا تتجاوز المواجهة المباشرة مع اليمن، وفي مقدمتها إثارة مشاعر المسلمين ضد الشعب اليمني، على خلفية موقفه الداعم لغزة وفلسطين، والعمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد أهداف تابعة للاحتلال، فضلًا عن استهداف حاملات طائرات أميركية.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأميركية والاحتلال يسعيان إلى إضعاف اليمن باعتباره عقبة أمام مشاريعهما في المنطقة، لكنهما لا يرغبان في الدخول بمواجهة مباشرة معه، ولذلك يتجهان إلى الاعتماد على أطراف إقليمية لتنفيذ هذا الدور.

وفي ختام حديثه، أكد الطل تمسك أنصار الله بموقفهم في مواجهة المخططات التي تستهدف اليمن، مشددًا على الجهوزية والاستعداد لمواصلة المواجهة، ومبيِّنًا أن الشعب اليمني يستمد موقفه من ثقافة القرآن الكريم والارتباط بالقضية الفلسطينية.

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