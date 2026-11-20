أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت منشآت حيوية في السعودية، شملت محطة الشقيق الكهربائية وميناء جيزان، مؤكدةً التصدي لتشكيل حربي سعودي من طراز "F-15" في أجواء محافظة الحديدة، وإجباره على المغادرة دون تنفيذ عدوانه، وذلك في إطار الرد على استهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، في بيان صادر اليوم الجمعة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، إن قواتها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت محطة الشقيق الكهربائية وميناء جيزان، مؤكدةً أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وألحقت أضرارًا كبيرة بالموقعين.

وأضافت أن العملية جاءت ردًا على استهداف العدوان السعودي محطات كهرباء صعدة والمخا، إلى جانب استهداف أحد الأرصفة في ميناء الحديدة، مشددةً على أن أي استهداف جديد لميناء الحديدة أو محطات الكهرباء اليمنية سيُقابل برد مباشر يستهدف الموانئ والمحطات الكهربائية السعودية.

وفي تطور عسكري متصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تمكن دفاعاتها الجوية من التصدي لتشكيل حربي سعودي من طراز "F-15"، عصر اليوم، في أجواء محافظة الحديدة، باستخدام صواريخ أرض جو يمنية الصنع، مؤكدةً إجباره على المغادرة والعودة دون تنفيذ عدوانه.

وتأتي هذه التطورات غداة إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية استهدفت مواقع اقتصادية وعسكرية في السعودية، ردًا على العدوان السعودي ومجازره بحق الشعب اليمني، وآخرها استهداف زورق قبالة ساحل رأس العارة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى، جلّهم من النساء والأطفال.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، في بيان صدر الخميس 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، استهداف المركز المالي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالرياض، فجرًا، مع معاودة استهدافه مساءً، مؤكدةً أن الضربات كانت دقيقة ومباشرة وألحقت أضرارًا كبيرة.

كذلك، استهدفت العملية الثانية شركة الصدف للبتروكيماويات في الجبيل بالمنطقة الشرقية، فيما طاولت العملية الثالثة قاعدة خميس مشيط الجوية، مخلفةً أضرارًا كبيرة، واستهدفت العملية الرابعة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، محققةً إصابة مباشرة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية مواصلة عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي، وفرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وضباطه، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن.

وجددت تحذيرها للشركات الاستثمارية والمستثمرين ورؤوس الأموال من البقاء في السعودية، داعيةً إياهم إلى مغادرتها فورًا والانتقال إلى بلدان آمنة، باستثناء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الكلمات المفتاحية