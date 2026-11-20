في اليوم العالمي للطفل الذي يُفترض أن يشكّل مناسبة لتجديد الالتزام الدولي بحماية الطفولة وصون حقوقها، تبرز مأساة الأطفال في لبنان وفلسطين واليمن بوصفها اختباراً حقيقياً لصدقية المواثيق والاتفاقيات الدولية، في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية وما تخلفه من شهداء وجرحى ونازحين وأطفال فقدوا عائلاتهم ومنازلهم وأبسط مقومات الأمان.

وبينما تتصدر حقوق الطفل الخطابات الدولية والمناسبات الأممية، تكشف الوقائع عن فجوة واسعة بين المبادئ المعلنة والممارسات على الأرض، ولا سيما في ظل الدعم الأميركي السياسي والعسكري للكيان الصهيوني الذي يغتال الطفولة وحقوقها بشكلٍ يومي.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية المبادرات التي تعمل على توثيق الجرائم والانتهاكات التي تطاول الأطفال، ليس فقط من خلال جمع الأرقام والإحصاءات، بل أيضاً عبر حفظ أسماء الضحايا وقصصهم، وصون ذاكرتهم من محاولات اختزال حياتهم في أرقام عابرة. فخلف كل طفل استشهد حكاية وعائلة ومجتمع فقد جزءاً من حياته، وخلف كل إحصائية مأساة إنسانية تستدعي التوثيق والمتابعة والمحاسبة.

المتحدثة باسم مبادرة "حبات القلوب"، جودي البابا، تؤكد في حديث لموقع العهد الإخباري أن التناقض بين إقرار اليوم العالمي للطفل، من جهة، واستمرار دعم أميركا للكيان "الإسرائيلي" الذي يرتكب الاعتداءات بحق الأطفال، من جهة أخرى، يكشف عن انتقائية في تطبيق المبادئ الدولية، مشددة على أن حياة الطفل اللبناني والفلسطيني واليمني لا تقل قيمة عن حياة أي طفل آخر في العالم.

وتكشف البابا أن المبادرة وثّقت استشهاد 778 طفلاً منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على لبنان عام 2023،في حصيلة تعكس حجم المأساة التي طاولت الطفولة في لبنان.

ازدواجية المعايير الدولية.. أي قيمة للمواثيق إذا عُطّل تطبيقها؟

تشير البابا إلى أنه في الوقت الذي يُحتفى بحقوق الطفل خلال المناسبات الدولية، يصبح استهداف أطفال فلسطين ولبنان، في الخطاب السائد، مجرد "وجهة نظر" قابلة للنقاش، أو جزء من "بشاعة الحرب".

وتبيّن أن الولايات المتحدة، بوصفها الداعم السياسي والعسكري الأساس للكيان "الإسرائيلي"، تتحمل مسؤولية سياسية وقانونية عن الاعتداءات التي تطاول الأطفال، مشيرة إلى أن هذا الواقع يطرح تساؤلات جوهرية حول قيمة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إذا كانت الدول الأكثر نفوذاً قادرة على تعطيل تطبيقها عندما تتعارض مع مصالحها.

وتشدد البابا على أن موقف مبادرة "حبات القلوب" ينطلق من مبدأ واضح، وهو أن الطفل الذي يُقتل في لبنان أو فلسطين لا تقل قيمة حياته عن حياة أي طفل آخر في العالم، وأن حماية الطفولة لا يمكن أن تكون انتقائية أو خاضعة للاعتبارات السياسية.

وتضيف أن الحديث الجدي عن حماية الأطفال لا يمكن أن ينفصل عن مواجهة السياسات التي تسمح باستهدافهم، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم، إذ لا يمكن الاكتفاء برفع الشعارات والاحتفاء بالمناسبات الدولية، فيما تستمر الانتهاكات على أرض الواقع.

"حبات القلوب".. توثيق مستمر يتجاوز المناسبات

وعن عمل المبادرة والأنشطة التي تنفذها في اليوم العالمي للطفل، توضح البابا أن عمل "حبات القلوب" لا يرتبط بمناسبة أو يوم محدد، بل هو عمل مستمر انطلق من الحاجة إلى توثيق ما يتعرض له الأطفال في لبنان، في ظل حجم الاعتداءات ومحاولات اختزال الضحايا في أرقام وإحصاءات.

وتشير إلى أن اليوم العالمي للطفل يشكّل فرصة إضافية لإعادة طرح القضية أمام الرأي العام، والتذكير بأن ما يتعرض له الأطفال في لبنان ليس حدثاً عابراً، بل سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تستحق التوثيق والمتابعة والمحاسبة.

وتلفت إلى أن المبادرة تسعى، من خلال منصاتها الرقمية والتواصل مع وسائل الإعلام والمؤسسات الشبابية والأكاديمية والحقوقية، إلى إيصال عمليات التوثيق إلى جمهور أوسع، وتشجيع الآخرين على مشاركة قصص الأطفال والتعريف بها، بما يسهم في إبقاء قضيتهم حاضرة في الوعي العام، وعدم السماح بتراجعها أمام كثافة الأحداث والتطورات.

وتؤكد البابا أن حفظ أسماء الأطفال وقصصهم يشكّل جزءاً أساسياً من مسؤولية المبادرة تجاه الشهداء وعائلاتهم والذاكرة الجماعية في لبنان؛ لأن كل اسم يحمل وراءه حياة كاملة، وكل قصة توثق جانباً من المعاناة التي عاشتها عائلة فقدت طفلها أو أكثر.

ومن هذا المنطلق، لا يقتصر عمل المبادرة على تسجيل أعداد الشهداء، بل يتجاوز ذلك إلى توثيق تفاصيل الحالات، بما يحفظ للضحايا هويتهم الإنسانية، ويمنع تحويلهم إلى مجرد أرقام في التقارير والإحصاءات.

778 طفلاً شهيداً.. أرقام تكشف حجم استهداف الطفولة في لبنان

وفي ما يتعلق بآخر الإحصاءات التي توصلت إليها المبادرة بشأن الاعتداءات "الإسرائيلية" على الأطفال، تكشف البابا أن عدد الأطفال الشهداء الذين وثّقتهم "حبات القلوب" بلغ 778 طفلاً منذ بداية العدوان الصهيوني على لبنان عام 2023.

وتظهر بيانات المبادرة أن عدد الذكور بين الشهداء بلغ 433 طفلاً، مقابل 345 طفلة، فيما تكشف الفئات العمرية عن حجم المأساة التي طاولت مختلف مراحل الطفولة، إذ بلغ عدد الرضّع؛ أي الأطفال دون السنة، 61 رضيعاً، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات 163 طفلاً.

أما الفئة العمرية بين 6 و12 عاماً، فقد سجلت 303 أطفال شهداء، في حين بلغ عدد الأطفال الذين تجاوزوا الثالثة عشرة من العمر 235 طفلاً. ويبلغ متوسط أعمار الأطفال الشهداء نحو تسع سنوات، ومن بينهم 40 رضيعاً لم يتجاوز بعضهم أياماً قليلة من الحياة.

وتوضح هذه الأرقام أن الاعتداءات لم تميّز بين مرحلة عمرية وأخرى، وأن أطفالاً في مقتبل حياتهم، بل حتى رضّعاً لم يمضِ على ولادتهم سوى أيام، كانوا بين ضحايا العدوان.

ولا تقتصر بيانات المبادرة على أعمار الضحايا وجنسهم، بل تشمل أيضاً جنسياتهم، إذ تشير البابا إلى أن الأطفال اللبنانيين بلغ عددهم 648 شهيداً، فيما بلغ عدد الأطفال السوريين 91، والأطفال الفلسطينيين 26، إضافة إلى طفل جزائري واحد و12 طفلاً من جنسيات أخرى.

وتلفت إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن الاعتداءات طاولت أطفالاً من جنسيات مختلفة كانوا يعيشون في لبنان، ولم تقتصر تداعياتها على فئة أو مجتمع بعينه، بل امتدت إلى عائلات متعددة الجنسيات كانت تقيم على الأراضي اللبنانية.

489 عائلة فقدت أطفالها.. مأساة تتجاوز عدد الشهداء

وفي جانب آخر من التوثيق، تكشف البابا أن المبادرة وثّقت 489 عائلة فقدت طفلاً واحداً على الأقل، وهي أرقام تضيء على الأثر العائلي والاجتماعي للجرائم المرتكبة بحق الأطفال، بعيداً عن الاكتفاء بإحصاء عدد الضحايا.

وتشير إلى أن 113 عائلة فقدت طفلين، و36 عائلة فقدت ثلاثة أطفال، فيما فقدت 21 عائلة أربعة أطفال، في مشهد يعكس حجم الفقد الذي أصاب العائلات اللبنانية جراء الاعتداءات "الإسرائيلية".

ولا تقف المأساة عند هذا الحد، إذ توضح بيانات المبادرة أن 111 عائلة فقدت الأم والأب مع أطفالهما، فيما استُشهدت 228 أماً مع أطفالها، و163 أباً مع أطفاله.

وتكشف هذه المعطيات عن تداعيات إنسانية عميقة تتجاوز لحظة الاستهداف؛ إذ لا يفقد الأطفال حياتهم فحسب، بل تُترك عائلات كاملة أمام خسارات لا يمكن تعويضها، فيما يواجه الأطفال الناجون أعباء فقدان الوالدين والأشقاء والأقارب، إلى جانب خسارة المنازل ومصادر الاستقرار والأمان.

وتؤكد البابا أن هذه الأرقام هي أحد الأسباب الأساسية التي تدفع المبادرة إلى الإصرار على توثيق كل حالة باسمها وقصتها، لأن وراء كل إحصائية حياة وعائلة لا يمكن اختزالها في رقم.

حماية الأطفال لا تكون بالبيانات.. بل بإجراءات ومحاسبة

وفي رسالتها لمناسبة اليوم العالمي للطفل، تشدد البابا على أن حماية الأطفال لا يمكن أن تبقى مجرد التزام نظري أو ورقي في المواثيق الدولية، بل يجب أن تتحول إلى مواقف حازمة وإجراءات فعلية، رافضة أن يُترك أطفال لبنان وفلسطين لمواجهة القتل والتهجير والخوف وفقدان العائلات والمنازل والأحبة، فيما تكتفي المؤسسات الدولية بإصدار البيانات والتعبير عن القلق.

وتؤكد أن مبادرة "حبات القلوب" تطالب بالعمل على وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" على المدنيين والأطفال، وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، كما تدعو المؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية إلى عدم التعامل مع هذه الانتهاكات بازدواجية في المعايير، والعمل على التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتلفت إلى أن مسؤولية حماية الأطفال لا تنتهي عند المطالبة بوقف الاعتداءات، فهناك أطفال نجوا من الموت، لكنهم فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو منازلهم أو إحساسهم بالأمان، وهؤلاء يحتاجون أيضاً إلى الحماية والرعاية والاهتمام، وإلى مقاربة تأخذ في الاعتبار الآثار الإنسانية والنفسية والاجتماعية التي خلّفتها الحرب في حياتهم.

وتبعاً لذلك، فإن حماية الطفولة تتطلب مسارين متكاملين: الأول يتمثل في وقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، والثاني في توفير الرعاية والدعم للأطفال الناجين وعائلاتهم، وعدم تركهم وحدهم في مواجهة آثار الحرب وتداعياتها طويلة الأمد، وهذا واجب السلطة اللبنانية.

في اليوم العالمي للطفل، لا تبدو قضية أطفال لبنان وفلسطين مجرد ملف حقوقي يُستحضر في المناسبات، بل اختباراً حقيقياً لمدى جدية العالم في حماية الطفولة. وبين 778 طفلاً شهيداً وثّقتهم مبادرة "حبات القلوب"، وعائلات فقدت أبناءها وأمهاتها وآباءها، تبرز أهمية التوثيق بوصفه مواجهة للنسيان، وحفظاً للذاكرة، ومطالبة مستمرة بالعدالة.

فالأطفال الذين سقطوا لا يجوز أن يتحولوا إلى أرقام، والناجون منهم لا يجوز أن يُتركوا لمواجهة مصيرهم وحدهم، وحماية الطفولة لا تكتمل بالشعارات، بل بوقف الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها وتأمين مستقبل آمن للأطفال.

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