دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لإقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراء عاجل لرفع الحصار عن غزة.

وفي منشور على منصّة "إكس" كتب عراقجي الخميس 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، "إن استمرار الإبادة الجماعية والترحيل القسري ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ كل ذلك يمثل وصمة عار على جبين البشرية".

وأكد عراقجي على ضرورة اتخاذ إجراء عاجل لرفع الحصار عن غزة وإرغام الكيان الصهيوني على دخول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة.

عراقجي: تعزيز العلاقات مع دول الجوار ضرورة استراتيجية لبناء منطقة أكثر أمنًا واستقرارًا

إلى ذلك، أكد عراقجي أن "تعزيز العلاقات مع دول الجوار لا يمثل أولوية دبلوماسية فحسب، بل ضرورة استراتيجية لبناء منطقة أكثر أمنًا واستقرارًا، وتوفير فرص أوسع للتنمية والتقدم".

وأفادت "إرنا"، بأن عراقجي أجرى خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان لحضور الاجتماع الثلاثين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، لقاءات ومباحثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية وقائد الجيش في هذا البلد.

وأوضح، أن المباحثات تناولت مجموعة من القضايا المهمة في العلاقات الثنائية، وسبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية وضرورة تعزيز التنسيق للحفاظ على السلام والاستقرار الاقليميين.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، تكتسب أهمية متزايدة باعتبارها منصة لتكامل إمكانات دول المنطقة، وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

ولفت عراقجي إلى أن "إيران تؤمن بأن التعددية والحوار والاعتماد على القدرات والإمكانات الداخلية لدول المنطقة تمثل مسارًا فاعلاً لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار، وبناء مستقبل قائم على التنمية والرفاه لشعوب المنطقة".

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