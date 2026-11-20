أشاد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بـ"موقف وصمود أبناء المنطقة المحتلة الذين دفعوا الثمن غاليًا ولم يتهاونوا".

وخلال استقباله وفدًا كبيرًا من تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية الجمعة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، جرى البحث في مطالب أبناء القرى الحدودية وخاصةً النازحين منهم الذين دُمّرت قراهم وتهجروا منها منذ أكثر من ثلاث سنوات وفقدوا كل ما يملكون.

كذلك جرى البحث في موضوع إيجاد قطعة أو قطع أرض لاستخدامها في دفن جثامين المتوفّين من أهالي القرى الحدودية المحتلة، سواء النازحين قسرًا أو المقيمين في الأصل خارج تلك القرى، والذين كانوا يدفنون موتاهم في قراهم قبل الحرب.

من جهته، أكد الشيخ الخطيب للوفد أن "هذه التضحيات لن تذهب هدرًا، وستعودون إلى أرضكم كرامًا أعزاء، وتعيدون اعمارها".

وشدد على أن "ما حصل كان بسبب العدوان والاحتلال "الإسرائيلي" الذي يتربص بالجنوب ولبنان منذ زمن طويل وليس بسبب المقاومة كما يدعي البعض، لأن المقاومة كانت نتيجة للاحتلال والعدوان وليس العكس".

وعرض الشيخ الخطيب الجهود التي بذلها في الداخل والخارج لتوفير مقومات الصمود للنازحين الجنوبيين خاصة، موضحًا أنه سيجري لقاءات مع المعنيين لترتيب موضوع المدافن، لا سيما المحافظين والقائمقامين ورؤساء البلديات لمعالجة هذا الموضوع.

وتساءل الشيخ الخطيب عن "الدور الإغاثي للسلطة اللبنانية، في ظل الحديث عن وصول مئات ملايين الدولارات التي لا تزال مجمدة ولم يتم توزيعها على النازحين"، وطالب كذلك بتأمين مقومات الصمود للنازحين، مؤكدًا على مسؤولية الدولة في إيواء المهجرين وتأمين الطبابة لهم والمدافن للموتى.

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