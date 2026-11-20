أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية التي سُحبت اليوم الجمعة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية تعد بالكثير من الإثارة، يتصدرها الصدام المرتقب بين إسبانيا بطلة العالم وفرنسا، في قمة مبكرة ستعيد إلى الأذهان مواجهاتهما الكلاسيكية في البطولات الكبرى، بينما وضعت القرعة باقي المنتخبات الكبرى في اختبارات صعبة على طريق اللقب.

وبحسب القرعة، ستلتقي إسبانيا بطلة العالم مع فرنسا، في قمّة مواجهات ربع النهائي.

وتضع المواجهات الأخرى إنجلترا أمام النرويج، والبرتغال حاملة اللقب مع هولندا، فيما تواجه بلجيكا منافستها ألمانيا.

وتقام مباريات ربع النهائي ذهابًا وإيابًا في أواخر آذار/ مارس.

وسيتأهل الفائزون في ربع النهائي إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام في حزيران/ يونيو في مكان لم يحدد بعد.

وستلعب إسبانيا أو فرنسا أمام هولندا أو البرتغال في نصف النهائي، فيما ستواجه إنجلترا بلجيكا أو ألمانيا إذا تجاوزت النرويج.

وستقام مباريات فاصلة للهبوط بين المستويين الأول والثاني في أواخر آذار/ مارس، حيث ستسعى ويلز التي أنهت منافسات المجموعة الرابعة في المستوى الأول بالمركز الأخير، إلى البقاء بين نخبة المنتخبات عندما تواجه سلوفينيا ذهابًا وإيابًا.

أما أيرلندا التي حلت ثانية في مجموعتها ضمن المستوى الثاني، فستواجه كرواتيا، فيما تلتقي الدنمارك مع البوسنة والهرسك، وتواجه المجر منتخب صربيا.

والمنتخبات الأربعة التي ضمنت الصعود إلى المستوى الأول هي سويسرا، أيرلندا الشمالية، النمسا والسويد.

وفيما يلي نتائج قرعة الدور ربع النهائي:

إسبانيا - فرنسا

النرويج - إنجلترا

هولندا - البرتغال

بلجيكا - ألمانيا

قرعة الدور نصف النهائي :

الفائز من مباراة هولندا والبرتغال - الفائز من مباراة إسبانيا وفرنسا

الفائز من مباراة بلجيكا وألمانيا - الفائز من مباراة النرويج وإنجلترا

المواعيد:

مباريات ذهاب ربع النهائي: 25-27 مارس/آذار

مباريات إياب ربع النهائي: 28-30 مارس/آذار

مباريات نصف النهائي: 9-10 يونيو/حزيران

مباراة تحديد المركز الثالث: 13 يونيو/حزيران

المباراة النهائية: 13 يونيو/حزيران

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