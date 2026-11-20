لا يستقيم الحديث عن استقلال ناجز في بلدٍ لا تزال أرضه تحت الاحتلال، وقراره رهينة الإملاءات الخارجية؛ فالاستقلال إرادة تحرر لا مجرد تاريخ في الروزنامة. كل الاتفاقات الدولية وإرادات الشعوب تجمع على أن الاستقلال الحقيقي يبدأ من تحرير الأرض وصون القرار الوطني الحر، أما التغني بالسيادة في ظل الوصاية والارتهان فليس سوى هروب من مواجهة الواقع.

وتأتي ذكرى الاستقلال هذا العام لتكشف حجم الهوة بين الشعارات الرسمية والواقع اللبناني، في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" والاعتداءات على الأراضي اللبنانية، مقابل سلطة سياسية تبدو أولوياتها بعيدة عن جوهر الاستقلال ومقتضيات السيادة. فبدلًا من وضع تحرير الأرض ومواجهة الاحتلال في صدارة تحركها السياسي، تصوّب تحركاتها نحو سلاح المقاومة، فيما تغيب المطالبة الجدية بالانسحاب "الإسرائيلي" الكامل عن الأراضي اللبنانية.

في واقع الحال، إن مسؤولية السلطة لا تقتصر على إحياء المناسبات الوطنية وإطلاق المواقف التي تتغنى بالسيادة، بل تفرض عليها اتخاذ مواقف واضحة وجدية لاستعادة الأرض وصون القرار الوطني، بعيدًا عن الارتهان للضغوط والإملاءات الخارجية. فكيف يمكن لسلطة أن تحتفل بالاستقلال فيما لا تزال أرض البلاد تحت الاحتلال؟ وهل تحوّل الاستقلال إلى مجرد ذكرى سنوية، فيما تُترك استحقاقاته الفعلية خارج سلّم الأولويات؟

وفي هذا السياق، تبرز أسئلة جوهرية حول مفهوم الاستقلال الحقيقي، ومدى تحققه في لبنان، ومسؤولية السلطة السياسية في استكمال مقومات السيادة. وهي أسئلة تناولها رئيس تحرير موقع "سفير الشمال" الإلكتروني غسان ريفي، والكاتب السياسي الأستاذ روني ألفا، في حديثين لموقع "العهد" الإخباري.

غسان ريفي: الاستقلال مفقود في لبنان والسلطة تتخلى عن عناصر القوة

يؤكد ريفي أن مفهوم الاستقلال يقوم على امتلاك البلد سيادة كاملة، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، معتبرًا أن هذا الشرط لا يزال مفقودًا في لبنان.

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، أوضح ريفي أن الاستقلال يعني أن يكون البلد مستقلًا وذا سيادة كاملة، غير خاضع لإملاءات خارجية أو لأي جهة كانت، مشيرًا إلى أن لبنان لا يزال بعيدًا عن تحقيق هذا المفهوم.

وقال إن "لبنان يعيش، مع الأسف الشديد، تحت وطأة الاحتلال "الإسرائيلي"، في ظل عدوان مستمر وإملاءات خارجية لا تصب في مصلحته، بل في مصلحة العدو". ولفت إلى أن السلطة ضعيفة وغير قادرة على المواجهة، وبدلًا من أن تتحصن بالقوة التي يمتلكها لبنان، تتخلى عنها وتحاصرها، وتتجه نحو الإملاءات الخارجية، مقدمةً المزيد من التنازلات التي لا تخدم مصلحة البلاد ولا تحقق استقلالها.

وفي ما يتعلق بالاحتفال بعيد الاستقلال، يرى ريفي أن المناسبات الرسمية والعطل الوطنية يمكن أن تكون مناسبة للاحتفال عندما يكون البلد في حالة استقلال حقيقي، إلا أن الواقع اللبناني يشهد تقديم الشعارات على حساب الأفعال، وتغطية التقصير بالخطابات والمناسبات الرسمية.

وأشار إلى أن تزامن الاحتفال بالاستقلال مع الاعتداءات "الإسرائيلية" على البقاع والجنوب يفترض أن يدفع السلطة اللبنانية إلى اتخاذ موقف يتناسب مع معنى الاستقلال، ولو لمرة واحدة، بما يجعل اللبنانيين يشعرون بأن السلطة اتخذت قرارًا أو موقفًا استقلاليًا حقيقيًا.

ورأى أن هناك تناقضًا وخللًا في المعايير الوطنية، إذ يُقدَّم من يرتهن للخارج على أنه سيادي ومستقل، فيما يُوصَف من يضحي بدمه وممتلكاته في مواجهة العدو "الإسرائيلي" وتحرير الأرض بأنه مرتهن للخارج، معتبرًا أن هذا الخلل في المعادلة الوطنية يستوجب من السلطة العمل على إصلاحه.

وشدّد ريفي على أن المسؤولية الأساسية للسلطة تكمن في العمل على تحقيق الاستقلال الحقيقي بمختلف الوسائل، مؤكدًا أن ذلك لا ينفصل عن المقاومة، وأنه لا يمكن لأي بلد الاحتفال باستقلاله فيما سيادته منقوصة.

وأضاف أن من يعتقد أن الاستقلال يتحقق من خلال نزع سلاح المقاومة، فيما يسكت عن الاحتلال ويطالب بنزع السلاح الذي يواجهه، يتبنى معادلة تتناقض مع مفهوم الاستقلال.

وختم بالتأكيد على ضرورة إيجاد قواسم مشتركة لبنانية تجمع الجيش والشعب والمقاومة، وتوحّد الجهود في مواجهة العدوان، معتبرًا أن استمرار الانقسام الداخلي سيُبقي الاستقلال منقوصًا والاحتلال قائمًا.

روني ألفا: نحن مستقلون بقدر ما نقاوم

من جهته، رأى الأستاذ روني ألفا أن استقلال أيار 2000 شكّل نموذجًا للتحرير الفعلي، قائلًا إن المحتل خرج من الشريط الحدودي بفعل مقاومة ميدانية، لا نتيجة توقيع وثيقة أو وساطة سفير، مضيفًا: "استقلالٌ بالحبر في 1943، وتحريرٌ بالدم في 2000، والفرق بينهما هو الفرق بين وثيقة تمنحك الحرية ويدٍ تنتزعها".

وختم موقفه من السؤال حول وجود استقلال حقيقي في لبنان بالقول: "نحن مستقلّون بقدر ما نقاوم".

وانتقد ألفا تحوّل عيد الاستقلال إلى مناسبة بروتوكولية، معتبرًا أن الاحتفال يفقد معناه عندما لا يقترن بفعل حقيقي يحمي السيادة ويصون الأرض.

وقال إن "لبنان يحتفل بالاستقلال كما يُحتفل بعيد ميلاد غائب، من خلال قالب حلوى وشموع ونشيد وطني وربطات عنق، فيما تتكرر الخطابات والعطل الرسمية دون أن ينعكس ذلك على الواقع".

وأضاف أن العطلة الوطنية، إذا خلت من الفعل، تتحول إلى تعطيل للوطن، معتبرًا أن الاستقلال يموت عندما يصبح نشيدًا يُحفظ ولا يُعاش.

واستحضر ألفا معاناة أهالي الجنوب، مشيرًا إلى أن أم الشهيد لا تحتاج إلى عطلة لتتذكر الاستقلال، وأن أهل القرى الحدودية الذين لم يعودوا إلى منازلهم يطرحون سؤالًا جوهريًا حول معنى الاحتفال بالاستقلال فيما لا يزال الاحتلال كامنًا في أرضهم.

وختم بالقول إن "الاحتفال الحقيقي له عنوان واحد، وهو الأرض المحرّرة. وكلّ ما عدا ذلك زينةٌ تُعلَّق على جدارٍ مثقوب".

وعن مسؤولية السلطة السياسية، وجّه ألفا انتقادات إلى طريقة تعاملها مع ملف السيادة والمقاومة، مستعينًا بتشبيه من الإنجيل عن الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، في مقابل الأجير الذي يتركها عند اقتراب الخطر.

وقال إن "بعض من في السلطة يرون الخطر مقبلًا، ثم يطلبون من اللبنانيين التخلي عن وسائل الدفاع عن أنفسهم"، معتبرًا أن هناك مفارقة في أن يكون الاحتلال حاضرًا على الأرض، والغارات مستمرة، والأسرى في السجون، فيما ينصبّ النقاش على مطالبة الضحية بالتخلي عن وسائل الحماية.

وانتقد ألفا مقاربة السيادة من زاوية مصادرة سلاح المقاومة، في مقابل عدم إعطاء قضية الأراضي المحتلة الأولوية نفسها، معتبرًا أن السلطة التي تقيس السيادة بعدد البنادق المصادَرة من المقاومين، وتتجاهل التلال المحتلة من الوطن، تخطئ في تحديد الأولويات.

وشدّد على أن مسؤولية السلطة تبدأ بتحرير الأرض وحماية الحدود، ثم البحث في الإستراتيجية الدفاعية بين اللبنانيين، بعيدًا عن الإملاءات والضغوط الخارجية.

كذلك، انتقد ربط مسألة نزع سلاح المقاومة بوعود أميركية، مشبهًا ذلك ببيع سقف المنزل لشراء مظلة.

وختم ألفا موقفه بالقول إن "الحق في لبنان واضح"، مؤكدًا أن الاحتلال هو مصدر الخطر، وأن المقاومة أثبتت قدرتها على مواجهته وردعه".

ويبقى السؤال الذي تفرضه المناسبة: هل يتحول الاستقلال من ذكرى سنوية وخطابات رسمية إلى واقع ملموس، أم يستمر عنوانًا منقوصًا في بلد لا تزال أرضه وسيادته أمام تحديات مفتوحة؟

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