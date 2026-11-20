استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم الجمعة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وفي أحدث الاعتداءات، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة تجمعًا للمواطنين داخل أرض "أبو هويشل" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كذلك، أفاد مستشفى العودة وسط القطاع بوصول جثمان فلسطيني إثر قصف من طائرة مسيّرة في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات للاجئين.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان جراء قصف طائرة مسيرة لمدنيين قرب مدخل مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي سياق متصل، نفّذ جيش العدو عمليتي نسف لمبانٍ ومؤسسات فلسطينية بمحاذاة مناطق احتلاله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام صناديق محملة بمواد متفجرة ألقتها طائرات مسيرة.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات عسكرية صهيونية النار بكثافة باتجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في منطقة شارع الطينة جنوب مدينة خان يونس.

كذلك نفّذ جيش الاحتلال 3 عمليات نسف واسعة قرب ما يُسمّى "الخط الأصفر" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة اعتداءات نفذها مستوطنون، تزامنًا مع حملات اقتحامات ومداهمات شنها جيش الاحتلال، أسفرت عن اعتقال 20 فلسطينيًا وإصابة فلسطيني وزوجته في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطيني وزوجته جراء تعرضهما للضرب ورذاذ غاز الفلفل خلال اعتداء للمستوطنين في منطقة المنيا قرب تقوع، مشيرًا إلى نقلهما إلى المستشفى.

وقام عدد من المستوطنين بتحطيم 3 مركبات فلسطينية في منطقة الحلقوم بالبلدة، بعدما هاجموا منازل فلسطينية، وكانت كاميرات المراقبة قد وثقت اعتداء ملثمين، كانوا يستقلون مركبة، على السيارات وتحطيمها قبل انسحابهم من المكان.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان الجمعة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، إن "قوات الاحتلال اعتقلت مساء الخميس وفجر الجمعة 20 فلسطينيًا بينهم أسرى محررون"، مؤكدًا أن الاعتقالات تركزت في محافظات قلقيلية وطوباس وطولكرم ونابلس والخليل وجنين، وشملت إعادة اعتقال محرر بعد يومين فقط من الإفراج عنه، عقب قضائه 37 شهرًا في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أن إعادة اعتقال الأسير المحرر بعد يومين من الإفراج عنه تعكس استمرار سياسة التنكيل بالأسرى وعائلاتهم.

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