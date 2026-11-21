واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه الـ ٤٠٨ في مختلف مناطق قطاع غزة عبر غارات وإطلاق نار وعمليات نسف أسفرت عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2026) في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأدّت خروقات العدو "الإسرائيلي" خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع.

كما أصيب فلسطينيان بنيران جيش العدو في منطقة الكنيس جنوب مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون مساء الجمعة في غارة "إسرائيلية" على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد المواطن فراس عقل ٢٩ عامًا بقصف "إسرائيلي" قرب شارع الدعوة بدير البلح وسط القطاع.

ونفذ جيش الاحتلال الليلة الماضية ست عمليات نسف لمنازل المواطنين شرقي خان يونس، فيما امتدّت عمليات النسف إلى شرق غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.

كما أصيب مواطن برصاص الجيش "الإسرائيلي" في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

الإحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء ١٦٦٢ والمصابين ٦٠٠٧، بينما بلغت حصيلة جثامين الشهداء الذين تم انتشالهم ٨٥١.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣ إلى ٧٤٧١٥ والمصابين إلى ١٧٦١٣٩.





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