في سياق محاولات تضليل الرأي العام ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، برز تقرير شبكة CNN بوصفه حلقة في حملة تضليل تستند إلى مزاعم استخباراتية "إسرائيلية"، جرى تقديمها على أنها تحذيرات أمنية من تهديدات إيرانية محتملة. غير أن ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إلى جانب شهادات خبراء وصحفيين، يطرح تساؤلات جدية حول دور الشبكة في ترويج هذه المزاعم، وتعمّدها إغفال مصدرها الحقيقي، ما يضعها في دائرة الاتهام بالتورط في حملة إعلامية تخدم مساعي "إسرائيل" لدفع واشنطن نحو توسيع الحرب على إيران.

وفي هذا السياق، كتب ستيفن براغار مقالة نُشرت على موقع Asia Times تناول فيها التقرير الذي نشرته شبكة CNN عن أن إيران ربما تخطط لهجوم كيميائي أو استخدام "قنبلة" في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث لفت إلى ما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن أن تقرير الـCNN جاء في ظل مساعٍ مكثفة من قبل مسؤولين استخباراتيين "إسرائيليين" لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصعيد الحرب مع إيران.

وسلط الكاتب الضوء على ما قالته "نيويورك تايمز" عن أن المعلومات الاستخباراتية "الإسرائيلية" التي جرت مشاركتها تزعم أن إيران خططت لاستخدام مواد كيميائية ضد مسؤولين أميركيين كبار، وذلك في الوقت الذي ضغط فيه رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو على ترامب لشن "حملة" (عدوان) عسكرية مشتركة على إيران.

كما لفت الكاتب إلى ما ورد في نهاية تقرير "نيويورك تايمز" عن أن "إسرائيل"، ومن أجل إقناع الولايات المتحدة بالانضمام إليها في جولة جديدة من الهجمات، إنما سلطت الضوء على ما تقول إنها تهديدات إيرانية متعددة. كذلك أشار إلى ما ذكرته الصحيفة عن مزاعم "إسرائيلية" عن امتلاك إيران قدرات لا يستهان بها في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي تشكل تهديدًا إقليميًا، والتي قد تستخدم لتنفيذ هجمات "إرهابية" ضد الولايات المتحدة وأوروبا، وفق تعبيره وادعاءاته.

هذا ونبّه الكاتب إلى أن الـ CNN لم تنقل عن أي خبير في مجال السلاح بالاسم، وإلى أن هناك العديد من التساؤلات التي تُطرح في أعقاب التقرير الذي نشرته الشبكة، وذلك لجهة مدى فاعلية "القنبلة التي وصفتها بـ"القذرة" كسلاح يستخدم في الاغتيالات وعما ستكتسبه إيران عبر استخدام مثل هذا السلاح. وأوضح أن "القنبلة القذرة" تستخدم المواد المتفجرة التقليدية من أجل تشتيت المواد الإشعاعية.

وأشار الكاتب إلى ما قاله العالم الفيزيائي ديفيد أولبرايت خلال مقابلة إعلامية عن أن "القنبلة القذرة" لا تصلح عمومًا لتنفيذ الاغتيالات. كذلك لفت إلى ما قاله المستشار في الشؤون الدفاعية والأمنية طلحة عبد الرزاق لشبكة "الجزيرة"، حيث تحدث عن غياب الحوافز لإيران كي تستخدم مثل هكذا سلاح، معتبرًا أن القيام بذلك سيقضي فورًا على ما تبقى من رصيد دبلوماسي لإيران.

كما سلط الكاتب الضوء على ما قاله الصحفي الاستقصائي رايان غريم عن أن ما نشرته "نيويورك تايمز" يكشف أن ما ورد في تقرير الـ CNN جاء من "إسرائيل". كذلك أشار الكاتب إلى كلام غريم عن أن CNN لا بد وأنها كانت تدرك أن "إسرائيل" تقف وراء التحذيرات، إلا أن الشبكة لم تذكر هذا التفصيل كونه كان سيقوض روايتها بالكامل.

وتابع الكاتب أنه ورغم دور "إسرائيل" الموثق في نقل مثل هذه المعلومات الاستخباراتية إلى المسؤولين الأميركيين من أجل تأجيج التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فإن تقرير الـ CNN لم يتطرق إلى ذكر "إسرائيل" إطلاقًا. كما أشار إلى ما قاله الخبير الإيراني المتخصص بالسياسة الخارجية رضا نصري في تغريدة على موقع "إكس"، وذلك عن أن "إسرائيل" لديها سجل طويل في خداع واشنطن وإعطائها معلومات استخباراتية زائفة تجر أميركا إلى الحرب.

كذلك لفت الكاتب إلى ما جاء في تغريدة نصري عن وجود نمط واضح، إلا أن المسؤولين الأميركيين والإعلام لا يزالون يتعاملون مع المعلومات الاستخباراتية "الإسرائيلية" على أساس أنها مقدسة، حيث يكررون هذه المعلومات دون التأكد من صحتها.

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