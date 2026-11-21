تتصاعد المخاوف داخل "إسرائيل" من تداعيات أي مواجهة عسكرية جديدة مع إيران، في ظل تحركات يقودها بنيامين نتنياهو للدفع نحو تنفيذ عدوان عاجل على طهران، وسط تحذيرات من أن الرد الإيراني قد يفتح الباب أمام سيناريو بالغ الخطورة، مع احتمال انهمار الصواريخ الباليستية على "تل أبيب".

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه شنّ "هجوم" فوري وقصير وقوي ضد إيران، في حين تتزايد المخاوف في "إسرائيل" بشأن نوايا طهران تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، وتحصين الموقع في جبل الفأس، وفقًا لما أفادت به مصادر دبلوماسية غربية لمحلل الصحيفة بن كسبيت ولموقع "المونيتور".

وبحسب الصحيفة، تحاول "إسرائيل" إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أمامها نافذة فرص للتحرك قبل أن يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس في كانون الثاني/يناير، ويمنعوا ترامب من استئناف الحرب مع إيران، وفقًا لما أفاد به مسؤول "إسرائيلي" لموقع "المونيتور" من دون الكشف عن هويته. وفي الوقت نفسه، أقرّ بأن الأميركيين يشتبهون في أن إلحاح نتنياهو على الضغط على ترامب للموافقة على شنّ "هجمات" الآن، نابع من مخاوفهم من أن رئيس الحكومة "الإسرائيلية" يريد إدخال "إسرائيل" في حالة حرب كي يبقى في الحكم.

ووفقًا للمصادر الدبلوماسية الغربية، فإن الاقتراح "الإسرائيلي" الأخير لإدارة ترامب يدعو إلى حملة قصف مكثفة تستمر من أربعة إلى سبعة أيام، وليس إلى حرب شاملة. وقال المسؤول "الإسرائيلي" إن ما يقلق الأميركيين أساسًا ليس مدة المعركة العسكرية المقترحة، بل ما إذا كانت ستوقف الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز وتضمن استمرار تدفق النفط بصورة منتظمة.

وأشار المسؤول "الإسرائيلي" أيضًا إلى أن مبعوثَي نتنياهو، رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان، والوزير السابق لشؤون الاستخبارات رون ديرمر، واجها تشككًا بشأن دوافع رئيس الحكومة خلال اتصالات واجتماعات عُقدت مؤخرًا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وقال مصدر سياسي "إسرائيلي": "فجأة، أصبح هناك إلحاح نادر، وفجأة بات لزامًا شنّ هجوم الآن تحديدًا، خشية أن يفعل الإيرانيون أمورًا فظيعة". وزعم المصدر السياسي "الإسرائيلي" أن هذا الإلحاح يرتبط ارتباطًا كاملًا بحقيقة أن زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، الذي يقود الكتلة المناهضة لنتنياهو، حصل على التكليف بتشكيل حكومة جديدة تحل محل نتنياهو. ولدى آيزنكوت مهلة حتى السادس من كانون الأول/ديسمبر لتشكيل ائتلاف حاكم، مع إمكانية طلب 14 يومًا إضافية قبل أن يقرر الرئيس ما إذا كان سيكلف شخصًا آخر بالمهمة.

وأوضح المصدر السياسي "الإسرائيلي": "من المرجح أن يؤدي الهجوم على إيران إلى جرّ "إسرائيل" إلى حرب لا تُعرف مدتها. وعندما تنهال الصواريخ الباليستية الإيرانية على "تل أبيب"، سيكون من الأسهل على نتنياهو إقناع خصومه السياسيين بالموافقة على حكومة وحدة برئاسته. ومن دون ذلك، ليست لديه أي فرصة للبقاء في منصبه".

وقد سافر غوفمان وديرمر الأسبوع الماضي إلى واشنطن، حيث التقيا مسؤولين أميركيين كبارًا، من بينهم رئيس وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف. وكما ذكر موقع "المونيتور" في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، زار غوفمان أيضًا عواصم أخرى عدة لإقناع حكومات المنطقة بضرورة منع إيران من المضي قدمًا في خططها.

وقال المصدر السياسي "الإسرائيلي": "يحاول رئيس الحكومة في الواقع إقناع ترامب بأن هناك نافذة ضيقة لحل المشكلة بسبب الكونغرس الديمقراطي المقبل". وأشار إلى أن "آخرين، بمن فيهم أشخاص من معسكره نفسه، يقولون لترامب إن نافذة الفرص ذات الصلة هي الجدول الزمني السياسي لنتنياهو، الذي يتطلب التحرك لإخضاع آيزنكوت، وليس إيران".

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