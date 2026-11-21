صعّد مستوطنون، اليوم السبت 21 تشرين الثاني 2026، اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجموا المزارعين ومركبات المواطنين في رام الله، وهددوا أهالي قرية بيرين جنوب شرقي الخليل بالرحيل القسري، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب المواطنين.

في رام الله، هاجم مستوطنون، صباح اليوم، المزارعين في قرية برقا شرق المدينة، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، قبل أن يعودوا إلى البؤرة الاستيطانية المقامة شرق القرية. وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن الاعتداء يأتي في سياق التضييق على المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم واستغلالها، في ظل استمرار هجمات المستوطنين في المنطقة.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين في سهل مرج سيع بقرية المغير شمال شرقي رام الله، ضمن الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف السكان وممتلكاتهم، وتعرقل حركة تنقلهم وتهدد سلامتهم.

وفي الخليل، اقتحم مستوطنون مسلحون يمتطون الخيول، منطقة واد الأعور في قرية بيرين جنوب شرقي المدينة، ونفذوا أعمالًا استفزازية في محيط منازل المواطنين، وهددوا الأهالي بإجبارهم على الرحيل قسرًا أثناء قطفهم ثمار الزيتون.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس مجلس قروي بيرين، فريد برقان، قوله إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام صوب المواطنين خلال الاقتحام، فيما واصل المستوطنون تهديداتهم للأهالي.

وأوضح برقان أن سكان القرية يتعرضون لاعتداءات يومية من المستوطنين، الذين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة تحمل اسم "أدورين" على أراضي المواطنين جنوب غربي القرية، تحولت إلى مركز لتنفيذ اعتداءات تشمل إتلاف المزروعات، وتدمير ممتلكات المواطنين وسرقتها، والاستيلاء على أغنامهم، إلى جانب الاعتداءات الجسدية وترويع النساء والأطفال، خاصة خلال المداهمات الليلية.

وفي سياق آخر، رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الالتفافي رقم 60 قرب منطقة واد الشنار شمال الخليل، ما أدى إلى إلحاق أضرار بهياكل عدد منها.

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