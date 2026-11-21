أعلن الحرس الثوري الإسلامي في بيان له عن رصد واعتراض وتدمير الطائرة المسيّرة رقم 58 من طراز MQ9 التابعة للجيش الأميركي.

وأفاد بيان الحرس بأن منظومة الدفاع الجو فضائية الجديدة التابعة للحرس قد اعترضت الطائرة وأسقطتها في أجواء مضيق هرمز.

وفي التفاصيل، نفّذت المنظومة الحديثة للدفاع الجوي التابعة للقوات الجوفضائية في الحرس الثوري، عملية الرصد والاعتراض، وذلك أثناء مراقبة التحركات الجوية في منطقة مضيق هرمز.

يُذكر أن إسقاط هذه الطائرة يرفع العدد الإجمالي لطائرات "MQ-9" الأميركية التي أُعلن عن تدميرها إلى 58 طائرة.



الكلمات المفتاحية