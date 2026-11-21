أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي ازدياد قدرات دعم القوات المسلحة الإيرانية، وذلك خلافًا للمزاعم الأميركية.

وأوضح العميد طلائي أن لدى القوات المسلحة احتياطيات استراتيجية كافية في مجال توفير الأسلحة والمعدات، مشيرًا إلى أن مؤسسة الصناعات الدفاعية أنتجت معدات جديدة بفضل كفاءات النخب والعلماء.

ولفت إلى أن تلك الصناعات استفادت من الخبرات الميدانية من استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وكانت وزارة الدفاع قد أكدت، في وقتٍ سابق، ارتفاع الطاقة الإنتاجية للأسلحة والمعدات الدفاعية إلى ضعفين ونصف مقارنةً بما كانت عليه قبل العدوان الأميركي "الإسرائيلي".

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