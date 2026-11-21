استشهد مواطن يمني وأصيب آخران، اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2026)، بغارات وحشية للطيران السعودي على محافظة حجة.

وأفاد مراسل "المسيرة" في محافظة حجة، "باستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح، جراء استهداف طيران العدو السعودي منزلًا سكنيًا في عزلة الغربي بمديرية مستبأ، كما شنّ الطيران المعادي غارة جوية أخرى استهدفت المديرية ذاتها".

وفي محافظة تعز، صعّد الطيران السعودي من غاراته العدوانية، حيث استهدف مخزنًا تجاريًا مخصصًا لبيع الملابس والخردوات في مديرية الشمايتين، وشنّ ثلاث غارات جوية على جبل الشوار بعزلة الجبال بني حماد في مديرية المواسط، بالتزامن مع شنّ ثماني غارات جوية مكثفة على مديرية المخا وسط تحليق متواصل للطيران الحربي المعادي في أجواء المنطقة.

أما في محافظة صعدة، فقد أُصيب مواطن بجروح إثر قصف مدفعي شنته القوات السعودية على منطقة الجبانة بمديرية شدا الحدودية، في استمرار لاعتداءاتها اليومية على القرى والمناطق الآهلة بالسكان في الشريط الحدودي.





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