برعاية مسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن، أحيا قطاع البقاع الغربي في كشافة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) يوم الشهيد بنشاط فني في روضة الشهداء ببلدة ميدون، تزامنًا مع أجواء شهادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

بلغة الألوان، اختارت دليلات وقائدات كشافة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) أن تستحضر حكايا الشهداء، وأن تحوّل الوفاء لتضحياتهم إلى لوحات تحمل ذاكرة الأرض وأهلها، وتجسّد معاني الشهادة والصمود والمقاومة والحياة العزيزة الكريمة.

ففي روضة الشهداء ببلدة ميدون، أُقيم المرسم الفني الذي حمل عنوان "الأرض تعرفهم"، بمشاركة خمس وعشرين رسّامة من بلدات البقاع الغربي، اجتمعنَ في مساحة إبداعية امتزج فيها الفن بالوفاء، ورسمت فيها الريشات صورًا من حكاية الشهداء والأرض التي ارتوت بتضحياتهم.

وتنوّعت اللوحات في مضامينها، عاكسةً ارتباط الأجيال بقيم الشهادة والمقاومة، والتشبث بالأرض والتمسك بالحياة والكرامة، في نشاط جمع بين التعبير الفني والبعد التربوي والوجداني لذكرى يوم الشهيد.

وفي ختام المرسم، كرّم مسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن الأخوات المشاركات، مثمّنًا جهودهنّ وما قدّمنه من أعمال فنية تحمل رسالة وفاء للشهداء.

وفي كلمته بالمناسبة، توجّه حسن إلى المشاركات بمجموعة من الرسائل، مؤكدًا أن الوفاء للشهداء لا يكون باستذكار أسمائهم وتضحياتهم فحسب، وإنما بحمل القيم التي استشهدوا من أجلها، وفي مقدّمها الثبات والصبر والعزة والتمسك بالأرض.

وشدّد على أهمية دور المرأة في صناعة الوعي وحفظ الذاكرة ونقل القيم إلى الأجيال، معتبرًا أن الفن رسالة قادرة على التعبير عن القضايا الكبرى، وأن اللوحة التي تحمل حكاية شهيد يمكن أن تكون شاهدًا على تضحياته، وجسرًا يصل الأجيال بتاريخها وهويتها.

ودعا حسن المشاركات إلى مواصلة العطاء والإبداع، واستثمار مواهبهنّ في التعبير عن قضايا المجتمع والوطن، مؤكدًا أن الأجيال التي تعرف حكاية شهدائها وتتمسك بقيمهم قادرة على صون الأمانة ومواصلة طريق العزة والكرامة.

واختُتم النشاط بتكريم المشاركات، في مشهد جمع الفن بالوفاء، لتبقى "الأرض تعرفهم"، وتبقى حكايات الشهداء حاضرة في الذاكرة، ترويها الريشات كما ترويها الأجيال.

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