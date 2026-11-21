انطلقت فعاليات الدورة الـ35 للمؤتمر القومي العربي، اليوم السبت 21 تشرين الثاني 2026، في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة شخصيات سياسية وفكرية وقومية.

وألقى الأمين العام للمؤتمر، ماهر الطاهر، كلمة تناول فيها التطورات الإقليمية والدولية وتداعيات الحرب على غزة وإيران.

وأكد الطاهر أن "ملحمة السابع من تشرين الأول/أكتوبر شكّلت مرحلة مفصلية في حياة الأمة"، مشيرًا إلى أن صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعدم رفعه راية الاستسلام سيبقيان حاضرين في التاريخ، وأن أحداث ذلك اليوم وضعت القضية الفلسطينية على طاولة اهتمامات شعوب العالم.

وتساءل الطاهر عما إذا كان بإمكان أحد تجاهل سقوط نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال، أو التغاضي عن صمود غزة والضفة الغربية، والصمود الإيراني، إلى جانب صمود قوى المقاومة في المنطقة.

وشدد على أنه لا يمكن قراءة التطورات الجارية في العالم بمعزل عن حرب الإبادة "الإسرائيلية" في قطاع غزة والحرب على إيران، لافتًا إلى أن العدوان "الإسرائيلي" لم يقتصر على القطاع، بل امتد ليشمل فلسطين بأكملها.

وحذّر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي من تصاعد مخاطر تهجير الفلسطينيين من أرضهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وفي الشأن الإيراني، قال "الطاهر إن الولايات المتحدة توهمت أن اغتيال الإمام السيد علي الخامنئي سيؤدي إلى حسم المعركة خلال أيام، لكنها فوجئت بتماسك الشعب الإيراني والتفافه حول قيادته".

وأضاف أن "عملية طوفان الأقصى وصمود قوى المقاومة فتحا مسارًا جديدًا في الوعي العالمي، وأحدثا تحولًا في التعاطي مع القضية الفلسطينية وتطورات المنطقة".

وفي ختام كلمته، أعلنت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي دعمها للحوار اليمني - اليمني، مؤكدة موقفها الداعم للحوار بين الأطراف اليمنية.

الموسوي

بدوره، أكد مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي أن المقاومة في لبنان لم تكن لتوجد لولا العدوان والاحتلال "الإسرائيلي"، مشددًا على أن محاولات محاسبتها تتجاهل تاريخًا من المواجهة والتضحيات التي قدمها الشعب اللبناني.

كذلك، قال الموسوي إن من يحاول اليوم محاكمة المقاومة يجهل أو يتجاهل أنه يسيء إلى ذاكرة شعب، فضلًا عن خوضه في مشروع كُتب بالدماء.

وشدد على أن استعادة السيادة اللبنانية وصونها لا يمكن أن يتحققا من خلال المساس بقوة الوطن أو تعريض السلم الأهلي للتهديد، معتبرًا أن قوة لبنان تشكل عنصرًا أساسيًا في حماية سيادته.

وفي سياق حديثه عن التطورات اللبنانية، أشار الموسوي إلى أن "اتفاق الإطار" لم يحرر شبرًا واحدًا من الأراضي اللبنانية، ولم يضع حدًا للاعتداءات "الإسرائيلية"، كما لم يتضمن جدولًا زمنيًا للانسحاب "الإسرائيلي".

وعلى الصعيد الإقليمي، قال الموسوي إن الولايات المتحدة و"إسرائيل" بذلتا قصارى جهدهما لشن حروب مدمرة طالت غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران، مشيرًا إلى أن التظاهرات الجارية في عدد من الدول الأوروبية تشكل دليلًا على أن الحروب باتت تلتهم صانعيها، مضيفًا أن الولايات المتحدة تمتلك مفاتيح إشعال الحروب، لكنها لا تملك القدرة على وضع حد لها.

الحيّة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحيّة أكد في كلمته أنه رغم موافقة المقاومة الفلسطينية على مخرجات "اتفاق شرم الشيخ" العام الماضي فإن الاحتلال ماض في عدوانه على قطاع غزة.

وتابع: "يدرك شعبنا أن المقاومة بكل أشكالها هي الخيار الوحيد لاستعادة الأرض والمقدسات والحقوق، ونؤكد على استمرارنا في تحقيق مشروع التحرير والعودة".

وشدد الحيّة على أن العدو لا تقتصر اعتداءته على فلسطين المحتلة وحدها، فهو يعتدي ويهاجم في لبنان وسوريا والعراق وإيران، مؤكدًا أن الاحتلال انتقل في مشروع "إسرائيل الكبرى" إلى مرحلة التنفيذ.

الحيّة شدد على التمسك بالصمود والثبات في مواجهة العدو وبمقاومة الاحتلال بكل الأشكال، ودعا إلى ضرورة تفعيل دور المقاومة في المنطقة وتوسيع نطاق المواجهة مع العدو.

المؤتمر القومي الإسلامي

وفي كلمته، أكد المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، خالد السفياني، أن المقاومة تخوض معركتها بهدف الانتصار، مستشهدًا بقول الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله: "نحن نقاتل لننتصر".

واعتبر السفياني أن استقلالية المؤتمر القومي العربي سياسيًا وماديًا تمثل السبب الأساسي لاستمراره، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذه الاستقلالية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه المنطقة.

حزب الكرامة المصري

أما مؤسس حزب الكرامة المصري، حمدين صباحي، فوصف الفلسطينيين في قطاع غزة بأنهم "أنبياء الكرامة الإنسانية"، مؤكدًا أن جولة "طوفان الأقصى" لا تزال ممتدة حتى اليوم.

ودعا صباحي إلى توحيد الصفوف مع المقاومين وقوى المقاومة، والعمل على تجاوز الخلافات وكل ما يفرق الأمة، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة.

كما دعا المؤتمر إلى تبني رؤية لإطلاق حوار عربي إيراني، وآخر عربي تركي، بما يسهم في تعزيز العلاقات الإقليمية وفتح آفاق للتفاهم بين دول المنطقة.

واستشهد صباحي بمقولة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر: "القتال شرف والاقتتال جريمة"، معتبرًا أن الاقتتال الداخلي يمثل جريمة بحق الأمة، في مقابل ضرورة توجيه الجهود نحو مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة.

الخالصي

من جانبه، اعتبر المرجع الديني العراقي الشيخ جواد الخالصي أن اتفاق جرف النصر يمثل اتفاقًا مهمًا، موضحًا أن الهدف منه كان تفويت الفرصة على الأميركيين لإشعال الفتنة بين العراقيين.

وحذّر الخالصي من أن الخطر القادم لا يأتي من المقاومة والشعوب، بل من القواعد الأجنبية المنتشرة في المنطقة، والتي قال إنها تمثل إرادة العدو.

وشدد على أن الحل في العراق لا يتحقق إلا من خلال صعود الجماهير العراقية التي رفضت الاحتلال وقاومته، معتبرًا أن إرادة الشعب العراقي تمثل أساس مواجهة التحديات والتدخلات الأجنبية.

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