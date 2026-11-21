قد يساعد وضع الخبز في الفريزر قبل تناوله على تقليل ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات، إذ تشير دراسات محدودة إلى أن تجميده ثم إذابته يغيّر تركيبة النشا، ما قد يبطئ امتصاص الجلوكوز.

ووجدت تجربة سريرية نُشرت عام 2008 وشملت 10 أشخاص أصحاء، أن تجميد الخبز الأبيض ثم إذابته خفّض استجابة الجسم للجلوكوز بنحو 30%، وفقًا لموقع "Verywell Health".

ويُرجع الباحثون هذا التأثير المحتمل إلى تكوّن ما يُعرف بـ"النشا المقاوم" أثناء التبريد، وهو نوع من النشا يُهضم ببطء ويشبه الألياف الغذائية، ما قد يخفف ارتفاع السكر في الدم.

كما أشارت أبحاث أخرى إلى أن تجميد بعض أنواع خبز القمح المضاف إليه الألياف قد يخفض مؤشره الغلايسيمي بنحو 34%، لكن النتائج لا تنطبق بالضرورة على جميع أنواع الخبز.

ولا يقتصر الأمر على التجميد، إذ قد يساعد تحميص الخبز، واختيار الأنواع المصنوعة من الحبوب الكاملة، وتناوله مع مصادر البروتين مثل البيض، على تحسين استجابة الجسم للوجبة.

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