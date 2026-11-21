صعّد جيش الاحتلال الصهيوني، اعتداءاته على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي والتمشيط بالأسلحة الرشاشة، إلى جانب التفجيرات وإلقاء القنابل الفوسفورية، بالتزامن مع تحركات للآليات العسكرية والمسيّرات.

وقد استهدف القصف المدفعي بلدات حولا والمنصوري وبرعشيت وبني حيان والقنطرة، إضافة إلى وادي زبقين ووادي الحجير بين قبريخا وتولين، وأطراف رشاف وزوطر الشرقية وميفدون.

كما شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارات على بلدتَي القنطرة وكفرتبنيت، حيث استُهدفت الأخيرة بثلاث غارات متتالية، فيما نفذ الاحتلال تفجيرات في القنطرة ومشاع المنصوري وأطراف شيحين، إضافة إلى تفجير عند منطقة محيسبات، مثلث رب ثلاثين – القنطرة – الطيبة.

وفي سياق الاعتداءات، ألقى جيش الاحتلال قنابل فوسفورية على وطى الخيام، وقنابل من نوع "لانشر" باتجاه بلدة المنصوري، فيما طالت عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة برعشيت وبني حيان والقنطرة وزوطر الشرقية، من بلدة البياضة باتجاه بيوت السياد.

وشهدت المنطقة أيضًا تحركات للآليات العسكرية "الإسرائيلية" في زوطر الشرقية، حيث رافقت آليات حفر دبابة إلى منطقة "بين الزواطر" عند أطراف البلدة، لاستئناف عمليات التجريف.

كما انفجرت مسيّرتان في محيط التعاونية ببلدة شوكين، وفي أحد المنازل بمحيط بلدية النبطية الفوقا، في الموقع نفسه الذي شهد انفجارًا مماثلًا أمس.

الكلمات المفتاحية