توجّه رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحّود بكلمة إلى اللبنانيّين لمناسبة حلول عيد الاستقلال "الذي نستذكره هذا العام بحسرة، في ظلّ الاحتلال "الإسرائيلي" لجزءٍ من وطننا".

ورأى في بيان أنّ "بداية الطريق إلى الاستقلال الحقيقي هي وحدة اللبنانيّين ودعم أهل الجنوب الصامدين، رغم القتل والقصف والتهجير، مرفوعي الرأس، متحدّين العدوّ "الإسرائيلي" وكلّ من لفّ لفّه. ولا بدّ هنا من توجيه التحيّة أيضًا إلى الجيش اللبناني على تضحياته، وإلى قائده على مواقفه التي تصبّ في خانة حماية السلم الأهلي الذي يراهن العدوّ "الإسرائيلي" على استهدافه".

وشدّد الرئيس لحّود على أنّ "تحرير الأرض يجب أن يترافق مع تحرير العقول من الرهان على "إسرائيل"، فنخطو حينها نحو تحقيق الاستقلال وتأمين الاستقرار وبناء البلد".

الكلمات المفتاحية