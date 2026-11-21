أقامت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم – ثانوية المهدي (عج) صور، الحفل التكريمي الخاص لعوائل شهدائها من أولياء الأمور والخرّيجين والتلامذة "صنّاع الحياة الطيّبة" في قاعة الاستشهادي أحمد قصير في صور، بحضور رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، مدير الثانوية الأستاذ ربيع الصعيدي، مسؤول التعبئة التربوية في منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله المحامي ماهر أبو خليل، إلى جانب عوائل الشهداء المكرّمين، شخصيات وفعاليات وعلماء دين، فضلًا عن الكادرين الإداري والتعليمي في المؤسسة، وحشد من المدعوين.



افتُتح الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني اللبناني ونشيد المؤسسة، وقدّم طلاب من المدرسة مقطوعات فنية من وحي المناسبة، قبل أن يلقي راعي الحفل النائب الموسوي كلمة أكد فيها أن ما تقوم به السلطة اللبنانية من ملاحقات كيدية وتعسُّفية وظالمة بحق أبنائنا بفعل إملاءات خارجية وأميركية، هو أمر يؤدي إلى انعدام الاستقرار، ويقود البلد إلى فتنة عمياء لا يريدها أحد منَّا، وأن الخضوع للإملاءات الأميركية والخارجية لا يفيد، ولا يبني وطناً، ولا يصنع استقراراً، ولن يجلب لهم أي مكاسب، بل سيؤدي إلى إطالة عمر الأزمة وتفاقمها أكثر فأكثر، داعياً السلطة إلى العودة لشيء من الرُّشد، وأن تمنح اهتماماً جاداً للحسابات الداخلية.



وقال النائب الموسوي: العدو "الإسرائيلي" يحتلُّ الأراضي اللبنانية ويواصل عدوانه ومجازره ونسفه للقرى والبلدات الجنوبية، وطائراته تحلِّق باستمرار فوق بيروت الإدارية ومقارِّ السُّلطة الرسمية، وهو عدو تاريخي لديه أطماع في لبنان، وفي المقابل تصدر السلطة اللبنانية الأوامر إلى الجيش اللبناني بالانسحاب من أمام قوات العدو، ولا يُعطى أمر بمواجهته، أما أهل الأرض وأصحاب الأرض والسيادة الحقيقية، الذين يدافعون عن استقلال لبنان وحريته وسيادته، فهؤلاء يُلاحَقون ويُعتَقلون تعسُّفياً، وتُحاكُ ضدَّهم المكائد والمؤامرات والاتهامات الكيدية، من خلال بعض الجهات القضائية الخاضعة لإملاءات خارجية، وتحديداً الإملاءات الأميركية. ولكن، إذا كان الأمر كذلك، عاملونا كما تعاملون "الإسرائيليين"!.



وأشار النائب الموسوي إلى أن السلطة اللبنانية لا توجه كلمة اعتراض على انتهاكات العدو "الإسرائيلي"، ولا ترفع شكوى ضدَّه في مجلس الأمن، ولا تتحرك وزارة خارجيتها لمواجهة اعتداءاته، فيما تستنفر أجهزة السلطة بأكملها لخدمة الإملاءات الأميركية والخليجية في تصعيد الإجراءات ضد المقاومة، وتوجيه الأجهزة لملاحقة المقاومين والشرفاء، في حين أن الأجدر بها والأشرف لها أن تلزم الصمت وتكفّ عن هذه الممارسات المعيبة.



وأضاف النائب الموسوي: نريد أن نتعايش مع الجميع، ولكننا لن نقبل بالتخلّي عن السيادة والكرامة والاستقلال، بل نريد أن نصنع استقلالاً حقيقياً، أما ما تقوم به السلطة اللبنانية فيؤدي إلى التبعية الكاملة، وليس إلى السيادة الحقيقية، ما فعله شهداؤنا أنهم بنوا معادلة قوة استمرت 18 عاماً، وهذا أمر لم تفعله أي سلطة، ولم يحققه أي نظام في تاريخ لبنان، بل فعلته المقاومة.



وتابع النائب الموسوي: نحن في ذكرى الاستقلال نقول إن الذين صنعوا الاستقلال والسيادة والكرامة الحقيقية، على مدى أطول فترة زمنية، هم المقاومون الشرفاء والشهداء وعائلات الشهداء، هؤلاء هم الصانعون الحقيقيون للكرامة والسيادة والاستقلال، وسنظل دائماً في موقع الكرامة والعزة، وفي موقع العمل من أجل صناعة السيادة الحقيقية للبنان.



وختم النائب الموسوي بالتأكيد على المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق الجميع في حفظ أمانة ودماء الشهداء، مشدداً على أننا سنبقى دائماً نقول إننا أبناء كربلاء، هذه المدرسة العظيمة في التضحية والوفاء والولاء والإيثار والبر والشجاعة، التي لم تشب ولن تشيب في وجداننا، وسنظل دائماً نردد أننا أصحاب الكرامة، فإذا ما وضعونا أمام خيارين، بين السلة والذلة: فهيهات منا الذلة.

بدوره، ألقى الصعيدي كلمة المؤسسة، فحيا فيها جهود الطلاب وما يحققونه من تفوق ونجاح عاماً بعد عام، ودماء الشهداء التي صنعت عزة وكرامة لبنان، معتبراً أن أبناءهم أمانة بين أيدينا سنحفظها ونصونها برموش العيون وأكثر.

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