من بين ركام المنازل التي خلّفها العدوان "الإسرائيلي"، تبدأ حكاية جديدة عنوانها الوفاء والوقوف إلى جانب العائلات التي دفعت أثماناً كبيرة دفاعاً عن أرضها. فمع انطلاق تسليم بدلات الإيواء للعائلات التي دُمّرت منازلها في البقاع الغربي، تتجدد صورة التكامل بين المقاومة وأهلها، ترجمةً للوعد الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وتحويله إلى خطوة عملية تلامس احتياجات المتضررين وتخفف جانباً من أعبائهم.

وفي هذا السياق، باشرت اللجنة المعنية في البقاع الغربي تنفيذ عملية تسليم بدلات الإيواء، ضمن مشروع «وعد والتزام»، الذي يأتي في إطار متابعة أوضاع العائلات التي فقدت منازلها جراء الاعتداءات "الإسرائيلية"، والعمل على توفير المساندة اللازمة لها خلال مرحلة النزوح وما تفرضه من أعباء معيشية واجتماعية.

وعلى مدى الأشهر الماضية، عملت اللجان المختصة على إجراء المسوحات الميدانية اللازمة، وتحديد العائلات المستحقة، واستكمال الإجراءات المرتبطة بالملف، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التسليم. ومع بدء توزيع المستحقات، حضرت العائلات تباعاً لاستلام المبالغ المقررة، وسط متابعة ميدانية هدفت إلى تنظيم العملية وضمان وصول المساعدات إلى أصحابها.

ساجد سرحال: نعمل على تضميد جراح العائلات

مدير مركز الإيواء في حزب الله في البقاع الغربي ساجد سرحال أوضح أن عملية التسليم تأتي تنفيذاً للوعد الذي أطلقه سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، مشيراً إلى أن العمل بدأ منذ أشهر من خلال إجراء المسوحات اللازمة تمهيداً لإيصال المستحقات إلى العائلات المعنية.

وقال سرحال إن "إطلاق سماحة الشيخ نعيم قاسم مشروع «وعد والتزام» شكّل محطة أساسية في متابعة هذا الملف"، مضيفاً أن اللجان المختصة أجرت خلال الأشهر الماضية العديد من المسوحات الميدانية، وبدأت حالياً تسليم المبالغ للمستحقين، في محاولة لتضميد جزء من جراح هذه العائلات والتخفيف من الأعباء التي خلّفتها خسارة منازلها.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق الالتزام بالوقوف إلى جانب الأهالي ومساندتهم، مجدداً التأكيد أن اللجان المعنية ستبقى في خدمتهم، وموجهاً التحية إلى «أشرف الناس وأكرم الناس».

الأهالي: الموقف إلى جانبنا يتجاوز حدود المساعدة المادية

ومن جهتهم، عبّر الأهالي الذين حضروا لاستلام بدلات الإيواء عن تقديرهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها تعكس استمرار الوقوف إلى جانب العائلات التي تضررت منازلها، في مرحلة تحتاج فيها إلى مختلف أشكال الدعم والمساندة.

وبين خسارة المنزل والتمسّك بالأرض، حملت كلمات الأهالي معاني الشكر والوفاء، مؤكدين أن ما يجمعهم بالمقاومة وقيادتها يتجاوز حدود المساعدة المادية، وأن هذه المبادرات تعزز قدرتهم على مواجهة الظروف الصعبة والتمسك ببلداتهم وأرضهم، رغم حجم الخسائر والتضحيات.

وشددوا على أن وفاءهم للمقاومة والشهداء وقيادتهم ليس مرتبطاً بمبلغ يُدفع أو مساعدة تُقدّم، بل هو موقف راسخ صنعته سنوات من العلاقة والتضحيات المشتركة، ولا تبدّله الظروف مهما اشتدت المحن.

وفي البقاع الغربي، حيث لا تزال آثار الدمار حاضرة في ذاكرة الأهالي وواقعهم اليومي، تحمل هذه الخطوة بُعداً يتجاوز قيمتها المادية، لتؤكد استمرار العلاقة بين المقاومة وبيئتها، القائمة على التكاتف في أوقات الشدة وتقاسم أعباء المواجهة وتداعياتها.

وبين منزل دُمّر وعائلة تنتظر فرصة العودة إلى حياتها الطبيعية، تتواصل خطوات الدعم، فيما يبقى التمسك بالأرض عنواناً ثابتاً في وجدان الأهالي، الذين يرون في الوفاء المتبادل والمساندة المتواصلة امتداداً لعلاقة رسختها سنوات من الصمود والتضحيات.

الكلمات المفتاحية