استنكر عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن عز الدين، "التسويق الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام لسلوك العدو وعاداته وتقاليده، لا سيَّما ما شاهدناه في برنامج تلفزيوني على إحدى الشاشات، بكل صلافة واستهتار ونذالة، من تماهٍ مع العدو "الإسرائيلي" ومع أهدافه وشروطه، وتحريضٍ في أحاديثهم وإعلامهم وعلى شاشاتهم ضد البيئة التي نعتز بها وبالانتماء إليها، لأنّها تنتمي إلى هذه المقاومة التي تشكّل أشرف وأنبل ظاهرة في التاريخ الحديث، حيث صمدت سواء في فلسطين رغم كل المجازر والإبادة، أو في لبنان، وما زالت تصمد، وما زالت مستمرة في هذه المواجهة".

جاء كلام عز الدين خلال حفل تكريمي أقامه حزب الله للشهيد عبد الله موسى بركات "أبو زينب" في بلدة زبقين الجنوبية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، رئيس بلدية زبقين عاطف بزيع، أعضاء من قيادة منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله، وفعاليات وشخصيات وعوائل شهداء وعلماء دين، وحشد من الأهالي.



وقال النائب عز الدين: "هؤلاء يبثّون ما يروّج لهذا العدو لكسر حال العداء ما بيننا وبينه، في الوقت الذي يعتدي فيه على وطننا ويقوم بكل الوسائل لمزيد من الإجرام والقتل والتدمير للقرى، وهذه الممارسات سببها ما سارت به السلطة من خيارات ضد لبنان ومصالحه ومصالح شعبه، وضد الأولويات الوطنية التي رفعتها سابقًا، سواء في خطاب القسم أو في البيان الوزاري، الذي مكّن الحكومة من نيل ثقة مجلس النواب، بعد أنْ تضمَّن أولويات وطنية تهمّ الناس وتتمثّل بإخراج الاحتلال من أرضنا باستخدام كل الوسائل المتاحة، ومن ضمنها المقاومة، وبتحرير الأسرى والمعتقلين".



وأردف قوله: "بناءً على هذه الأولويات أعطينا الثقة للحكومة، وقد التزمت بها هذه السلطة، ثم عادت وتنكَّرت وضيَّعت البوصلة الوطنية التي يجب أنْ تعمل على أساسها لتُخرج العدو وتُعيد الأسرى، وتبدأ إعادة الإعمار وإعادة الناس إلى قراهم وبيوتهم".



"السلطة لم تقرأ مجريات المنطقة"

ولفت عز الدين الانتباه إلى أنّ "السلطة السياسية في لبنان ذهبت إلى توقيع "اتفاق الإطار" مستبدلةً الثوابت الوطنية اللبنانية إرضاءً للحليف الأميركي بحسب زعمهم، وللصديق (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب والحلفاء العرب، فشرعنت الاحتلال وسمحت له بالبقاء حيث هو، ويفعل ما يشاء من استباحة للسيادة جوًا وبرًا وبحرًا"، مضيفًا: "هذا يُعدُّ جزءًا من نتائج هذا الاتفاق الذي ذهبت إليه السُّلطة السياسية الحاكمة من دون أنْ تقرأ ما يجري في المنطقة بهدوء ورويّة، أو أنْ تستفيد من كل التحوُّلات التي تحصل في المنطقة".



وواصل قائلًا "إنّ الممارسات الإعلامية التي نراها اليوم وتروّج للحديث مع العدو والتعاون معه والاتصال به، الأمر الذي صار يبدو وكأنّه أمر عادي وطبيعي من دون أنْ يحرّك أحد ساكنًا في هذه السلطة السياسية، علمًا أنّ كل القوانين النافذة في لبنان تعاقب من يحاول أنْ يتّصل بالعدو، ويعينه على أبناء شعبه، وهؤلاء فعليًا يحرّضون العدو ويستدعونه للاستقواء على أبناء وطنهم وشركائهم، ولنزع سلاح المقاومة الذي يحمينا ويحمي الشعب اللبناني والسيادة والثروات الوطنية".



وأشار إلى أنّه "بدلًا من أنْ تذهب هذه السلطة إلى العمل على معالجة الأولويات التي تهمُّ الناس، سواء على مستوى الكهرباء والغلاء الفاحش والتفلّت الأمني والنفايات والإعمار وأموال المودعين، لم يعد لديها سوى التحدّث مع هذا العدو وكسر حاجز العداء وتنفيذ شروطه وما يريد، ولكن ويلٌ لوطنٍ يتماهى بعض أبنائه مع عدوهم ضد وطنهم"، قائلًا: "ويلٌ لوطنٍ يحمل بعض أبنائه الهوية الصهيونية بفكرهم وسلوكهم وأدائهم السياسي من أجل إرضاء هذا العدو".



"أملنا بأولوية لبنان لدى إيران"

أضاف عز الدين: "يبقى الأمل الذي نراهن عليه اليوم ما يجري بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية، فإيران ما زالت مصرّة على ألّا تنازل عن بند إنهاء الحرب في لبنان وانسحاب العدو من أراضيه، في أيّ اتفاق محتمل. وبالتالي، هذا هو الذي يعطينا الأمل بأنْ نعود أعزاء وكرماء إلى بلداتنا، لنعيد إعمارها ونقيم فيها، وإنْ شاء الله تعالى سيتحقق هذا الأمر عاجلًا أم آجلًا". وشدّد على أنّ "إيران اليوم أقوى ممّا كانت عليه في السابق، وهي تملك من القدرات ما يمكّنها من أذية أعدائها، وتماسك شعبها والتفافه حول قيادته يمكّنها من أن تفرض خياراتها".



وختم عز الدين كلمته بالقول: "في مقابل المشهد الإيراني القوي والمتماسك، تُظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أنّ 82 في المئة من الشعب الأميركي يطالب رئيسه وحكومته بإنّهاء الصراع مع الجمهورية الإسلامية، وقد خسر ترامب في انتخابات الكونغرس بسبب دخوله في مواجهة مع إيران، وعدم تمكنه من أنْ يحقق شيئًا".

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