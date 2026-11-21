أكّد وزير العمل، محمد حيدر، أنّ "لبنان يحتفل بـ"عيد الاستقلال" فيما لا يزال العدو "الإسرائيلي" يحتل قسمًا من جنوب لبنان ويواصل اعتداءاته اليومية على الأراضي اللبنانية"، معتبرًا أنّ "ذلك لا يمنع أن تكون هذه الذكرى حافزًا للاستمرار بالمطالبة بالمحافظة على الاستقلال".

جاء كلام حيدر خلال وضعه إكليل زهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح رجل الاستقلال الرئيس الراحل عادل عسيران، في جبّانة "حسينية دار الإفتاء الجعفري" في صيدا، بحضور نجل الرئيس الراحل النائب علي عسيران، مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران، ممثّل قائد الجيش العميد حسين طباجة، وفاعليات رسمية وبلدية وعسكرية واجتماعية واقتصادية ومخاتير.

وذكّر حيدر بأنّ "الرسالة التي كان يحملها رجل الاستقلال الراحل الرئيس عادل عسيران هي الوحدة بين اللبنانيين، والمحافظة على استقلال البلد، وعدم الارتهان للخارج".

من جهته، أكّد النائب عسيران أنّ "الاستقلال الحقيقي لا يكتمل ما دامت أجزاء من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال، وما دام العدوان "الإسرائيلي" مستمرًا".

ودعا إلى "وقف الاعتداءات وتحرير الأرض وإعادة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، وإلى تعزيز مؤسسات الدولة والحوار وصون الوحدة الوطنية، وترسيخ دولة المواطنة التي يتساوى فيها جميع اللبنانيين أمام القانون، بعيدًا من الانقسامات والارتهان للخارج".

أضاف: "إنّ استقلال عام 1943 كان ثمرة نضال وإرادة وطنية جامعة، ولبنان لا يُبنى إلّا بالشراكة بين جميع أبنائه، ولا يستمر إلّا بالوحدة الوطنية والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين".

الكلمات المفتاحية