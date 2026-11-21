في البحرين، لا تبدو قضية الاعتقالات والمحاكمات التي تطال الرموز الدينية والسياسية منفصلةً عن سياق أوسع من التوتر بين السلطة الحاكمة والمطالب الشعبية، ولا عن سنوات من المطالبات السياسية والحقوقية التي ما زالت تلقي بظلالها على المشهد البحريني. وفي قلب هذا المشهد، تبرز قضية استهداف علماء الدين الشيعة، بما تحمله من أبعاد دينية واجتماعية وحقوقية، وما تثيره من تساؤلات حول حرية المعتقد والتعبير، وموقع المؤسسات الدينية في الحياة العامة، إذ تكتسب القضية أبعادًا إضافية في ظل المواقف التي عبّرت عنها قطاعات من المجتمع البحريني تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وما يجري في لبنان والعراق واليمن، فضلًا عن المواقف المؤيدة لحركات المقاومة والرافضة للهيمنة "الإسرائيلية" - والأميركية، وهي مواقف يرى المعارضون البحرينيون أنها كانت من العوامل التي زادت من حدة التضييق على الأصوات الدينية والسياسية في البلاد.

وفي مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية والحقوقية التي تعيشها البحرين، تتجدد الأسئلة حول حدود الحريات الدينية والسياسية، ومستقبل العلاقة بين السلطة والمجتمع، في ظل أحكام قضائية قضت بالسجن المؤبد بحق 64 معتقلًا، وبالسجن 15 عامًا بحق خمسة آخرين، في محاكمة جماعية شملت 69 رمزًا من رموز المعارضة البحرينية، من بينهم 60 عالم دين، وطالت الأحكام شخصيات دينية بارزة، بينها آية الله الشيخ عيسى قاسم، والشيخ محمد صنقور، والشيخ علي الصددي، والسيد مجيد المشعل، والشيخ محمود العالي، والشيخ حسين الديهي.

ومن هذا المنطلق، قدّم القيادي في المعارضة البحرينية ورئيس مرصد "أوال" لنصرة العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، السيد الدكتور حسين الحداد، قراءته السياسية والحقوقية لما تشهده البلاد في مقابلة خاصة لموقع "العهد" الإخباري، معتبرًا أن استهداف العلماء يأتي في إطار محاولة تغييب الفكر الإسلامي المقاوم وإقصاء رموزه عن المجتمع، ومؤكدًا أن الاعتقالات والأحكام لن تنجح في إنهاء المطالب الشعبية أو طمس الذاكرة الحقوقية للبحرينيين.

الجمر الذي لا يخمد... العلماء في مواجهة سياسة الإقصاء

أشار السيد الحداد إلى أن النظام "الخليفي" يراهن على أن اعتقال العلماء والزج بالناشطين وأصحاب الرأي في السجون، وإصدار الأحكام المشددة بحقهم، سيؤدي إلى إخماد صوت الشعب البحريني وإضعاف فكره الإسلامي المقاوم، إلا أن هذه المقاربة "تقوم على تقدير خاطئ لطبيعة المجتمع البحريني وتاريخه".

وأكد أن الشعب البحريني لم تتشكل مواقفه من الظلم والتمييز والاستبداد بصورة طارئة، بل يحمل تاريخًا طويلًا من المطالبة بالحقوق والدفاع عن الكرامة ورفض الإقصاء، مشددًا على أن "هذا الشعب لم يكن يومًا وليدَ لحظةٍ عابرة، ولم تتشكّل مواقفه في وجه الظلم من فراغ، بل هو شعبٌ حمل في ذاكرته تاريخًا من الرفض والإباء، ووقف في وجه كلّ أشكال التمييز والطائفية والاستبداد، مؤمنًا بأنّ الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأنّ الكرامة لا تُصادَر بالأحكام".

ومن هنا، اعتبر السيد الحداد أن استهداف العلماء لا يقتصر أثره على الأشخاص الذين تطالهم الأحكام، بل يمتد إلى الحضور الديني والاجتماعي الذي يمثلونه، وإلى الدور الذي تؤديه المؤسسات والشخصيات الدينية في تشكيل الوعي العام والتعبير عن تطلعات المجتمع.

وفي مواجهة ذلك، شدد على ضرورة استمرار المطالبة بالحقوق عبر الوسائل السلمية والمشروعة، معتبرًا أن المسيرات والاعتصامات والتحركات الشعبية والتواصل الحقوقي تمثل تعبيرًا عن إرادة لم تنكسر، وأن محاولات إسكات الأصوات المطالبة بالإنصاف لم تنجح في إنهاء القضية، مؤكدًا في هذا السياق على أن "الأفكار التي تسكن ضمائر الشعوب لا تُعتقل، والإرادات التي تتغذّى على الإيمان بالحقّ لا تطفئها عتمة الزنازين".

وحذّر السيد الحداد من الاعتقاد بأن الهدوء الذي قد تشهده بعض المراحل يعني انتهاء الحراك أو تراجع المطالب، مشيرًا إلى أن "الشعب البحراني لن يتخلّى عن مطالبه، ولن يتنازل عن حقوقه، فصوته سيظلّ حاضرًا في الساحات، وفي الكلمة والموقف، وفي كلّ وسيلةٍ مشروعة للتعبير عن رفض الظلم والمطالبة بالإنصاف، وحتى إن غُيّبت الأجساد خلف القضبان، فإنّ الموقف لا يُسجن، والحقّ لا يُنفى، والإرادة لا تُصادَر".

وأضاف أن الأحكام الصادرة بحق العلماء والشخصيات والناشطين لن تؤدي إلّا إلى زيادة تمسك المطالبين بالحقوق بمواقفهم، داعيًا السلطة إلى مراجعة سياساتها ووقف الاعتقالات والأحكام التي من شأنها تعميق الاحتقان الاجتماعي والسياسي.

المرحلة المقبلة... تعدد المسارات وثبات الموقف

وفي قراءته للمرحلة المقبلة، أكد السيد الحداد أن طبيعة التطورات الأخيرة تفرض الإنتقال إلى مرحلة جديدة من العمل، تقوم على تعدد المسارات وتنسيق الجهود بين الداخل والخارج، مع توحيد الهدف المتمثل في الدفاع عن كرامة الشعب البحريني وحقوقه.

ووضع المسار الحقوقي والدولي في مقدمة الأولويات، داعيًا إلى تحريك المؤسسات والمنظمات الدولية، وفتح قنوات التواصل معها، وتقديم الوثائق والتقارير التي توضح طبيعة الانتهاكات وما يتعرض له العلماء والناشطون والمعتقلون، مشددًا على أن المطلوب ليس الاكتفاء ببيانات عامة، بل الدفع باتجاه مواقف واضحة وإجراءات عملية، وإبقاء قضية المعتقلين حاضرة في المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمحافل الدولية، ومتابعة أوضاعهم داخل السجون وخارجها.

وفي المقابل، أكد أهمية استمرار الحضور الشعبي والميداني، مع تنويع أشكال التعبير السلمي، بحيث لا يقتصر على نمط واحد من التحركات، بل يشمل الاعتصامات والوقفات الصامتة والشعارات والرسائل واللوحات والرسومات التعبيرية وغيرها من الوسائل الحضارية.

ويرى أن تجديد وسائل التعبير يساعد على إبقاء القضية حيّة، ويمنح المطالب الشعبية مساحات جديدة للوصول إلى الرأي العام، مشددًا على أن استمرار الحراك في الداخل والخارج ضرورة لإظهار رفض السياسات القائمة والتأكيد على عدم التنازل عن الحقوق.

أما بشأن الخطوات الأخرى، فيكشف السيد الحداد عن وجود مسارات لا تزال قيد الدراسة والتقييم، من دون الإفصاح عن تفاصيلها، محذرًا من أن استمرار الضغط والاعتقالات والأحكام المشددة سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتعميق الفجوة بين السلطة والمجتمع، لافتًا إلى أن معالجة الأزمة تتطلب وقف السياسات التي تزيد من التوتر، وفتح أبواب المعالجة الجادة، قبل أن تتفاقم الأوضاع وتتجاوز قدرة الأطراف على احتوائها.

واختصر السيد الحداد رؤيته للمرحلة المقبلة بالقول: "المرحلة المقبلة ليست مرحلة تراجع أو انكفاء، بل مرحلة تثبيت للموقف، وتوسيع لمساحات الحضور، وتعدّد لأدوات المطالبة المشروعة".

التوثيق الحقوقي... معركة الحقيقة في مواجهة النسيان

من أبرز المحاور التي توقف عندها السيد الحداد مسألة توثيق الانتهاكات، معتبرًا أنها تمثل مسؤولية تاريخية وحقوقية لا يمكن التعامل معها بردود الأفعال العابرة، بل تحتاج إلى عمل منهجي متواصل يجمع الوثائق والأدلة والشهادات والقرائن، ويؤسس لملف متكامل بشأن ما شهدته البحرين من انتهاكات على امتداد العقود الماضية.

وشدد على أن هذا الملف ينبغي ألا يقتصر على الأحكام الأخيرة، بل يجب أن يتناول مختلف الانتهاكات، ومنها القتل والتعذيب والتشريد وإسقاط الجنسيات والاعتقالات التعسفية والملاحقات السياسية والأحكام المشددة والإعدامات، فضلًا عن ملف التجنيس وتداعياته الديمغرافية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا ليس مجرد أفكار مستقبلية، بل إن العمل في هذا الاتجاه قطع شوطًا كبيرًا، مع جمع أعداد كبيرة من الوثائق والمعطيات المتعلقة بالانتهاكات، وإيصال جانب منها إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات الأمم المتحدة والجهات ذات الصلة بالمساءلة القانونية، مؤكدًا أن الغاية هي تحويل هذه المعطيات إلى سجل حقوقي موثق يحفظ الحقيقة وحقوق الضحايا، ويؤسس لإمكانية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق مقتضيات القانون الدولي.

وفي هذا الصدد، اعتبر السيد الحداد أن الاعتراف بوجود انتهاكات لا يعني بالضرورة اتخاذ خطوات رادعة لإنصاف الضحايا، مشيرًا إلى أن "المشكلة لا تكمن دائمًا في غياب المعلومات أو الأدلة، بل قد تكمن في غياب الإرادة السياسية، وفي ازدواجية المعايير، وفي تضارب المصالح وحسابات النفوذ التي كثيرًا ما تتحكّم في مسارات القرار الدولي"، لافتًا إلى أن المنظمات الدولية، رغم أهمية دورها، لا تعمل بمعزل عن موازين القوى والتحالفات والمصالح السياسية، الأمر الذي يجعل قضايا حقوق الإنسان عرضة للتأخير أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية، من دون الانتقال إلى إجراءات تحقق الإنصاف والمساءلة.

ومع ذلك، لا يدعو الحداد إلى التخلي عن المؤسسات الدولية، بل إلى مواصلة العمل معها من موقع الاستقلالية، وعدم رهن مصير القضية بمواقف القوى الكبرى، قائلًا: "إنّنا لا نضع مصير قضيتنا رهنًا بقرار دولي، ولا نعلّق آمالنا على بيانات قد لا تتجاوز حدود الإدانة اللفظية؛ لكنّنا في الوقت نفسه لن نترك بابًا حقوقيَّاً أو قانونيًّا مشروعًا إلّا طرقناه، ولن ندع مؤسسةً دولية أو جهةً معنية بالعدالة إلّا ونضع أمامها ما لدينا من حقائق وأدلة"، مشددًا على أن "غايتنا ليست استجداء موقف دولي، بل تثبيت الحقيقة في سجلّ التاريخ والقانون".

"لن نركع إلا لله"... الحداد يستحضر تجربة الاعتقال ويتمسك بالموقف

واستذكر السيد الحداد تجربته المباشرة مع الاعتقال والملاحقة، مؤكدًا أن تمسكه بمواقفه ليس وليد التطورات الأخيرة، بل امتداد لتجربة طويلة مع السياسات التعسفية والقمع الذي تعرض له، مشددًا على أن هذه التجربة جعلته أكثر إدراكًا لطبيعة المعاناة التي يعيشها المعتقلون وعائلاتهم، قائلًا "أنا واحدٌ ممن اكتووا بنار هذه السياسات، وقد عشتُ تجربة الاعتقال في تسعينيات القرن الماضي، وذقتُ مرارة السجن والأحكام الجائرة، وما زال هذا النظام يمارس سياسات الملاحقة وإسقاط الجنسيات وإصدار الأحكام التعسفية معي ومع غيري، وكأنّه لم يتعلّم من دروس التاريخ، ولم يدرك أنّ إرادة الشعوب لا تُقاس بعدد السجناء، ولا تُهزم بكثرة القيود".

ومن هنا، وجّه تحذيرًا إلى السلطة من مغبّة الاستمرار في السياسات التي تزيد من عمق الأزمة، مؤكدًا أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن المظالم تبقى حاضرة في ذاكرة أصحابها.

كما ربط السيد الحداد بين شرعية الحكم واحترام المواطنين، مؤكدًا أن التحالفات الخارجية لا يمكن أن تكون بديلًا عن الثقة الشعبية، وأن استقرار الدول لا يتحقق ببناء جدران الخوف والسجون، بل بصون الحريات والكرامة والمشاركة السياسية.

وقال لحكام العالم "اعتمدوا على شعوبكم، لا على حلفائكم، ابنوا جسور الثقة مع شعوبكم، لا جدران الخوف والسجون، فالبلاد لا تزدهر بالقمع، ولا تستقرّ بمصادرة الحريات، وإنما تنهض بالعدل والكرامة والمشاركة وصيانة الحقوق".

وأكد أن كل أشكال الضغط، من الاعتقال والتهجير إلى إسقاط الجنسية، لن تدفعه إلى التراجع عن مطالبه، قائلًا: "قد نُسجَن، وقد نُهجَّر، وقد تُسلب منّا جنسياتنا، ولكنّنا لن نتنازل عن حقّنا، ولن نبيع ذاكرتنا، ولن نساوم على كرامتنا".

فلسطين ولبنان والعراق واليمن... ربط الموقف البحريني بقضايا الأمة

وفي جانب آخر من حديثه، تناول السيد الحداد مواقف الشعب البحريني تجاه قضايا المنطقة، معتبرًا أن التضامن مع فلسطين ولبنان والعراق واليمن، يشكل جزءًا أساسيًا من هوية الموقف الذي يتمسك به الشعب البحريني.

وأشار إلى أن ما يتعرض له البحرينيون مرتبط بمواقفهم الرافضة للاحتلال "الإسرائيلي" والهيمنة الأميركية، وبالتعبير عن التضامن مع الشعوب التي تواجه الحروب والتهجير والاعتداءات، قائلًا إن "نظام "الخليفي" بالبحرين يعتقل الشعب لأنه هتف نصرة لفلسطين، لأنه رفع راية الحق من أجل الشعب اللبناني الحبيب الذي يقتل ويهجر من قراه لأنه رفض الإستسلام للاحتلال الصهيوني، لأنه وقف مع شعب العراق الشريف بمحنه، لأنه ناصر اليمن بمحنته، لأنه رفع راية الحق الذي رفعتها الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة الولي الفقيه ضد الهيمنة الصهيو - أميركية، ولهذا شعب البحرين يجري عليه ما يجري من الظلم".

وشدد على استمرار التمسك بالموقف، قائلاً: "سنثبتُ وإن طال الطريق، وسنصبرُ وإن اشتدّ الضيق، فالنصرُ وعدُ الثابتين، والحقُّ لا يموتُ وإن طال ليلُ المظلومين".

دعوة إلى علماء الأمة... كرامة العلماء ليست شأنًا محليًا

ولا يغيب البعد الديني عن رؤية السيد الحداد، الذي وجّه دعوة مباشرة إلى علماء الأمة الإسلامية ومراجعها الدينية ومؤسساتها الحقوقية، مطالبًا إيّاها بالخروج من دائرة الصمت واتخاذ مواقف عملية تجاه ما يجري في البحرين، مؤكدًا أن استهداف العلماء والرموز الدينية، وما يتعرض له أصحاب الرأي والمطالبون بالحقوق من اعتقال وملاحقة وتضييق، لا ينبغي أن يمر من دون موقف واضح من المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي.

وشدد على أن صمت العلماء لا ينسجم مع مسؤوليتهم الدينية والأخلاقية، ولا مع ما تفرضه القيم الإسلامية من نصرة المظلوم والدفاع عن كرامة الإنسان، داعيًا إلى خطوات جادة من أجل إطلاق سراح العلماء والمعتقلين، وصون حرية الرأي والكلمة، ووقف الانتهاكات.

وأكد السيد الحداد أن القضية تتجاوز حدود البحرين، لأن كرامة العلماء والحريات الدينية والحقوق الإنسانية ليست شأنًا محليًا، بل مسؤولية تتصل بوجدان الأمة ومؤسساتها.

وبين استمرار المطالبة بالحقوق، وتوثيق الانتهاكات، ومخاطبة المؤسسات الدولية، ودعوة علماء الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم، شدد السيد الحداد على إبقاء القضية البحرينية حاضرة في الوعي العام، وعدم السماح بتحويل معاناة المعتقلين وعائلاتهم إلى ملف منسي.

واختتم السيد الحداد حديثه لموقع "العهد" الإخباري بأبيات شعرية اختصر فيها حكاية الصبر والثبات والإيمان بانتصار الحق مهما طال الظلم:

يا بَحْرَيْنُ، يا شَعْباً تَجَذَّرَ صَبْرُهُ

وَتَكَسَّرَتْ فَوْقَ الثَّرَى أَحْزَانُهُ.

ظُلْمٌ يُحَاصِرُهُ، وَشَعْبٌ صَامِدٌ

لَا يَنْحَنِي، وَالْحَقُّ نُورٌ صَانَهُ.

سَيَجِيءُ يَوْمٌ للْكَرَامَةِ مُشْرِقٌ،

يَطْوِي الظَّلَامَ، وَيَسْتَرِدُّ أَمَانَهُ.

فَالظُّلْمُ مَهْمَا طَالَ لَيْلُهُ زَائِلٌ،

وَالْحَقُّ مَهْمَا غَابَ سَيَعْلو شَأْنه.

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