فار نادي "العهد"، بطل لبنان 9 مرات، على مضيفه نادي "الإخاء الأهلي عاليه" بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت بينهما على "ملعب أمين عبد النور البلدي" في بحمدون، السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وسجَّل هدف "العهد" حسين عز الدين في الدقيقة 26 من المباراة.

من جهته، فاز نادي "النجمة" على نادي "الشباب الغازية"، بالنتيجة نفسها 1-0، في المباراة التي جرت بينهما، السبت، على الملعب الرئيسي في "مدينة كميل شمعون الرياضية" في بيروت.

وسجَّل هدف "النجمة" قاسم الزين في الدقيقة 87 من المباراة.



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