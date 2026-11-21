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فوز "العهد" على "الغازية" و"النجمة" على "الشباب الغازية"
فار نادي "العهد"، بطل لبنان 9 مرات، على مضيفه نادي "الإخاء الأهلي عاليه" بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت بينهما على "ملعب أمين عبد النور البلدي" في بحمدون، السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وسجَّل هدف "العهد" حسين عز الدين في الدقيقة 26 من المباراة.
من جهته، فاز نادي "النجمة" على نادي "الشباب الغازية"، بالنتيجة نفسها 1-0، في المباراة التي جرت بينهما، السبت، على الملعب الرئيسي في "مدينة كميل شمعون الرياضية" في بيروت.
وسجَّل هدف "النجمة" قاسم الزين في الدقيقة 87 من المباراة.