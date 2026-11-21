أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب ينال صلح، أنّ "أخطر ما يواجه لبنان اليوم، ليس فقط استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" لأجزاء من أرضه والاعتداءات المتواصلة على سيادته، بل أيضًا النهج السياسي الذي نرى أنّه يفرّط يومًا بعد يوم بمقوِّمات هذه السيادة، ويقدّم التنازلات تحت وطأة الضغوط الخارجية، حتى بات القرار الوطني مرتهنًا لإرادات وأجندات أجنبية لا تضع مصلحة لبنان وشعبه في مقدّمة أولوياتها".

أضاف الصلح، في بيان: "إنّ عيد الاستقلال يحلّ هذا العام، ولبنان يواجه تحديات مصيرية تمسّ جوهر استقلاله وسيادته وقراره الوطني الحر. والاستقلال ليس مجرَّد ذكرى نحتفل بها، ولا علمًا نرفعه، ولا نشيدًا نردّده، بل هو قبل كل شيء سيادة وطنية كاملة، وقرار حرّ، وأرض محرّرة، وكرامة شعب لا تقبل المساومة".

"أيّ استقلال وأرضنا محتلة؟"

وتساءل: "أيّ استقلال نحتفل به إذا كانت أرضنا لا تزال تحت الاحتلال؟ وأيّ سيادة نتحدّث عنها إذا كان القرار الوطني عرضة للإملاءات الخارجية؟ وأيّ كرامة وطنية نصونها إذا تحوّلت الحقوق الثابتة إلى أوراق تفاوض، والتنازلات إلى خيارات سياسية تُقدَّم تحت عناوين مختلفة؟".

وتابع قائلًا: "إنّ الاستقلال الحقيقي لا يُقاس بعدد السنوات التي مضت على جلاء الانتداب، بل بمدى قدرتنا على حماية أرضنا وصون حقوقنا ورفض الوصاية، أيًا كان مصدرها. فالسيادة لا تتجزّأ، ولا يجوز أنْ تكون شعارًا يُرفع في المناسبات ويُتخلَّى عنه عند أول امتحان".

"لتصحح السلطة بوصلتها"

ووجَّه "دعوة وطنية صادقة" إلى "جميع المسؤولين والقوى السياسية، وفي مقدّمهم أهل السلطة، للعودة إلى الرشد الوطني، وإعادة تصحيح البوصلة، وتغليب مصلحة لبنان العليا على كل الحسابات والرهانات والارتباطات الخارجية".

كذلك، شدّد الصلح على أنّ "لبنان أحوج ما يكون اليوم إلى موقف وطني جامع، يعيد الاعتبار إلى ثوابته، ويحصّن وحدته الداخلية، ويحمي سلمه الأهلي، ويتمسَّك بعناصر قوته لا سيَّما المقاومة كما يتمسك بحقوقه في تحرير أرضه ووقف الاعتداءات على شعبه واستعادة أسراه وإعادة إعمار ما دمّره العدوان".

وأردف قوله: "إنّنا أمام مسؤولية تاريخية تفرض على الجميع مراجعة الخيارات والمواقف، لأنّ الأوطان لا تُحمَى بالتنازلات المجانية، ولا تُبنى السيادة باسترضاء الخارج، ولا يُصان الاستقلال بالتخلّي عن عناصر القوة والحقوق الوطنية".

وواصل قوله: "لا نريد استقلالًا في الخطابات وتبعيةً في القرارات، ولا سيادةً في الشعارات وتفريطًا بها في الممارسة، نريد لبنان سيدًا حرّا مستقلًا، لا يُملَى عليه قراره، ولا تُساوَم حقوقه، ولا يكون ساحةً لتنفيذ مشاريع الآخرين".

وختم صلح بيانه بالقول: "فلنعد جميعًا إلى لبنان، إلى مصلحته أولاً وأخيرًا، ولنجعل من هذه الذكرى محطةً لمراجعة وطنية مسؤولة تعيد تصويب المسار، قبل أنْ يصبح التفريط بالسيادة أمرًا واقعًا يُصْعَب تداركه".

الكلمات المفتاحية