أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي عن وصول وفد قطري إلى طهران ليل أمس الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر، لافتًا إلى أن الجانبين عقدا مشاورات استمرت نحو ساعتين.

وأكد آبادي في تصريح له اليوم السبت 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أن "الشرط الأهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو وقف الحرب على جميع الجبهات"، مضيفًا أنه "يجب تحقيق مسائل أخرى مثل رفع الحصار الاقتصادي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة"، معتبرًا أن "الحصار الاقتصادي يُشكّل عملًا حربيًا، وأن طهران ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لكسره".

وفي تعليقه على الاتهامات الأميركية، أوضح آبادي أن "الاتهام الأميركي لإيران بشأن إنتاج "قنبلة قذرة" امتداد للادعاءات النووية الواهية التي تُطرح لأهداف سياسية وعسكرية"، مشيرًا إلى أن "أميركا والكيان يمتلكان أسلحة دمار شامل ويحاولان تصوير إيران على أنها دولة مخلّة بالسلام والأمن الإقليمي والدولي".

ولفت إلى أن "الادعاءات النووية الأميركية ضد إيران لم تحظَ بمساندة المجتمع الدولي"، مؤكدًا أن "الاتهامات الجديدة في مجال الأسلحة الكيميائية لن تحقق أي نتيجة أيضًا".

كما أكد آبادي أن "المفاوضات لم تبدأ بعد حتى ندخل في التفاصيل الفنية والموضوعات المختلفة"، مشددًا على أن "المواد المخصّبة لن تُنقل إلى خارج البلاد بأي حال من الأحوال"، موضحًا أنه "إذا أرسلنا المواد المخصّبة إلى الخارج فسنواجه مشكلة في تلبية احتياجاتنا وهذا الأمر ينطبق على الدول الأخرى أيضًا".

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