أعلنت وزارة الصحة في غزة السبت 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، وصول 9 شهداء و55 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، جراء العدوان "الإسرائيلي".

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ اكتوبر 2025، ارتفعت إلى 1,671 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 6,062، إضافة إلى انتشال جثامين 851 شهيدًا.

وبيّنت أن الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 74,736 شهيدًا و176,194 مصابًا.

ولفتت إلى إضافة 12 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر تحديث للإحصائية في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني في غزة، انتشال جثامين ورفات 129 شهيدًا من تحت أنقاض 39 مبنى ومنزلًا مدمرًا، خلال المرحلة الثانية من مشروع انتشال جثامين الشهداء، الممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة الوسطى العميد رامي العايدي، في بيان اليوم السبت 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، إن عمليات الانتشال شملت مخيم النصيرات ومنطقة الزوايدة ومدينة دير البلح، واستمرت على مدار 53 يومًا متواصلًا، بواقع 410 ساعات عمل.

وأوضح العايدي أن طواقم الدفاع المدني حصلت على بيانات من الأجهزة المختصة تفيد بوجود 233 شهيدًا مفقودًا تحت أنقاض المباني المستهدفة، إلا أن ما جرى انتشاله بلغ 129 جثمانًا ورفات.

وأشار إلى مشاركة جهات عدة في عمليات الانتشال، بينها الأدلة الجنائية التابعة لجهاز الشرطة والطب الشرعي والبلديات وطواقم الصليب الأحمر واللجنة المصرية، لافتًا إلى استخدام آليات ثقيلة محدودة شملت جرافة واحدة وكباشًا واحدًا وشاحنة لنقل الركام.

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