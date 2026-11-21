أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني عن أنّ منظومات الدفاع الجوي لديه المتمركزة في جنوب إيران، اكتشفت، مساء الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مقاتلة أميركية من طراز "أف 16" فوق الخليج، واستهدفتها بصاروخ ممّا أدّى إلى تضرّر المقاتلة إثر انفجار الصاروخ قربها.

وأكّدت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان، السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنّ "الطيار اضطرَّ إلى إلغاء المهمة والهبوط اضطراريًا في أحد أقرب مطارات المنطقة".

بدوره، أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، عن "تدمير طائرة مُسيَّرة استطلاع معادية انتهكت المجال الجوي الإيراني في شمال الخليج الفارسي، ضمن نطاق المياه المقابلة لسواحل بوشهر، بنيران دقيقة وفعّالة".

وأكّد الحرس الثوري، في بيان، أنّ "أيّ انتهاك للمجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يكون مقبولًا بأيّ شكل من الأشكال"، مشدّدًا على أنّ "محاولات العدو الاستفادة من مجموعة متنوِّعة من المعدّات الاستطلاعية والعسكرية ستواجه يقظة مقاتلي الإسلام واستعدادهم وردّهم الحاسم والمقتدر، وستُمنى بالفشل".

في سياق متصل، أعلنت العلاقات العامة لبحرية الجيش الإيراني عن "تعرُّض ناقلة نفط مخالفة لحريق، بعدما دخلت المنطقة المحظورة في شرق مضيق هرمز، برغم التحذيرات المعلنة ومتطلبات الملاحة البحرية، وذلك عقب إطفائها أنظمة التعريف والملاحة واصطدامها بلغم بحري".

وحذَّرت، في بيان، السبت، مالكي ناقلات النفط والقائمين على تشغيلها من أنّ "الملاحة في المناطق المحظورة والنطاقات المحددة تشكّل تهديدًا خطيرًا لحياة أفراد الطواقم وسلامة السفن"، مؤكدةً أنّ "مسؤولية أيّ حادث ناجم عن تجاهل التحذيرات والقيود البحرية تقع على عاتق مالكي السفن ومشغّليها".

بدورها، أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري عن "وقوع حوادث وانفجارات وحرائق شديدة في ناقلات نفط في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز، ليل أمس الجمعة".

وأوضحت، في بيان، السبت، أنّ "الجيش الأميركي استخدم، الليلة الماضية، غطاءً جويًا واسعًا شمل طائرات للتزوُّد بالوقود، ومقاتلات من طراز "أف 35" و"أف 16" و"أف آيه 18" وطائرات الدورية البحرية "بي 8 بوسيدون" ( poseidonP-8)، وعددًا من المروحيات والمُسيَّرات من سلسلة "أم كيو"، في محاولة لتهيئة الظروف لعبور ناقلات النفط ونقل الشحنات بصورة غير قانونية وتهريب الوقود عبر مضيق هرمز".

وأضافت: "سُجِّلت خلال هذه التحرُّكات حوادث وانفجارات وحرائق شديدة في ناقلات نفط ضمن المنطقة الجنوبية من المضيق؛ (إذ) وقع الحادث الأول قرب "ميناء خصب"، فيما وقع الحادث الثاني فجر اليوم على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات من سواحل جزيرة غنم"، مشيرةً إلى أنّ "سبب هذه الانفجارات هو اصطدام السفن المخالفة بألغام بحرية".

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