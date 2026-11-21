خاطب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رئيس الجمهورية جوزاف عون، قائلًا: "لا يوجد جهة مرتبطة بالتدخُّل الإيراني بل يوجد فريق لبناني مقاوم قاتل "إسرائيل" المحتلة طيلة عقود وقدّم أعظم التضحيات ليهزم الجيش الصهيوني المحتل، وقد هزمه بعون الله ومساعدة طهران وحرّر بلدنا لبنان، فقط لتعود العاصمة بيروت للبنان، ويعود لبنان للبنانيين، ولتعود السلطة الوطنية للدولة اللبنانية بعدما تهوَّدت بشكل صادم على يد الاحتلال الصهيوني الإرهابي".

أضاف المفتي قبلان مخاطبًا رئيس الجمهورية، في بيان، السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنّ "ما قامت به المقاومة في هذه الحرب الكبرى يضع لبنان في قلب أسطورة العالم ومعجزاته النادرة، والأثمان التي دفعها الثنائي المقاوم بشخص حركة أمل وحزب الله وبيئة هذا الفريق المقاوم دفعها ليبقى لبنان وتبقى منطقة الشرق الأوسط، وتبقى فخامتك في قصر بعبدا بعيدًا عن أخطر مشروع أميركي - صهيوني - أطلسي يريد ابتلاع الشرق الأوسط كله بما في ذلك بلدك لبنان".

وواصل المفتي قبلان مخاطبته رئيس الجمهورية: "الرئيس نبيه بري الذي يشكِّل أكبر الشخصيات التاريخية لهذا البلد هو أكبر الشخصيات السيادية المقاوِمة التي استردَّت الدولة والبلد والسيادة الوطنية للبنان، ومساعدة طهران في هذا المجال كانت بمثابة العمود الفقري لكسر المحتل الصهيوني لبلدك لبنان (مخاطبًا رئيس الجمهورية)، وطهران فعلت ذلك لمصلحة لبنان وسيادته يوم تخلَّى غالبية العرب والعالم عن بلدك المحتل، ويوم كانت واشنطن وما زالت الشريك الوثيق لكل احتلال وعدوان صهيوني لبلدك لبنان".

وتابع مخاطبًا رئيس الجمهورية: "إنّ المقاومة في هذه الحرب الكونية كسرت أخطر مشاريع "إسرائيل الكبرى"، وقدَّمت مع طهران ما لا تستطيع جيوش كبرى في هذا العالم تقديمه، وذلك لمنع "تل أبيب" و(حلف شمال) "الأطلسي" من مشروع تغيير الشرق الأوسط كله، وهو الذي يطال صميم لبنان وسورية والأردن ومصر وتركيا والسعودية والعراق وكل كيانات المنطقة".

وطالب المفتي قبلان رئيس الجمهورية بـ"كلمة وفاء على الأقل"، فـ"الشكر سمة الكرام، لأنّك (رئيس الجمهورية) من مؤسسة الوفاء والتضحيات، ومهما يكن من أمر، فإنّ تاريخ التحوُّلات الدولية الكبرى سيقول لدنيا العالم الجديد مع كل استقلال وطني: لا شرف ونخوة ووفاء وعطاء وصمود في دنيا الإنسان أكبر مما قدّمته مقاومة لبنان"، بحسب المفتي قبلان.

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