انتقد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان العلامة الشيخ علي الخطيب، "الاتهامات وقلب الحقائق" في خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون في عيد الاستقلال، وأكّد أنّ رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد بكلّ أبنائها، وأنّ موقعه يقتضي أن يجمع اللبنانيين ويتجنّب ما يدفع إلى مزيد من الانقسام.

وفي حديث لقناة المنار السبت 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أوضح الشيخ الخطيب أنّه لا يرغب في الردّ على رئيس الجمهورية أو التعليق على كلّ كلمة في خطابه، لكنّه أبدى ملاحظات على توجيه هذه الاتّهامات في هذا التوقيت إلى فريق من اللبنانيين، قائلًا إنّه "دفع (فريق المقاومة) على الدوام ثمنًا غاليًا دفاعًا عن لبنان وسيادته وكرامة شعبه".

وأضاف أنّه كان يأمل أن يكون خطاب الاستقلال جامعًا لجميع اللبنانيين، وأن يترفّع الرئيس عن توجيه هذا الاتّهام إلى فريق ضحّى بدمائه وأبنائه.

وانتقد الشيخ الخطيب الاتّهامات الجائرة التي طالت الذين يقفون في وجه العدوان "الإسرائيلي"، وكذلك الموقف الذي اتّخذه الخطاب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي أكد أنّها قدّمت للبنان من دون أن تأخذ منه شيئًا.

وشدّد على أنّ "كلّ مسؤول أيًّا كانت صفته أو موقعه، عليه أن يعمل على جمع اللبنانيين ويمتنع عمّا قد يؤدّي إلى الفرقة والفتنة في البلاد".

وقال الشيخ الخطيب إنّ الذين طالتهم هذه الاتّهامات "أشرف من كلّ الذين يتّهمونهم"، مؤكدًا أنّ دماءهم ودماء أبنائهم، وما أصاب أراضيهم وبيوتهم، وما عايشوه من نزوح ومعاناة، هي مصدر شرف لهم، مقابل من ذهب إلى مفاوضات لا تصبّ في مصلحة لبنان ولم تسفر عن أيّ نتيجة.

كما هنّأ الشيخ الخطيب اللبنانيين بعيد الاستقلال، معربًا عن أمله في أن يتمكّنوا، بوحدتهم، من تحقيق استقلالهم فعليًا، وطرد الاحتلال من أرضهم، ووقف العدوان المستمرّ، وما يرافقه من جرف القرى والمنازل وقتل اللبنانيين.

وتطرّق الشيخ الخطيب إلى تعطيل اتفاق إسلام أباد، معتبرًا أنّ الاتفاق كان يصبّ في مصلحة لبنان ويهدف إلى إخراج قوات الاحتلال من أرضه، معربًا عن أسفه لأنّ تعطيل الاتفاق جاء استجابةً لمطلب أميركي.

الكلمات المفتاحية