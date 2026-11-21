عشية عيد الاستقلال، ترتفع صرخة أهالي الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال "الاسرائيلي" من وجع الانتظار ومرارة الغياب، في وقت لا تزال فيه عائلاتهم تعيش على وقع القلق والخوف من المجهول، محرومة من أبسط حقوقها في معرفة مصير أبنائها والاطمئنان إلى أوضاعهم الصحية والإنسانية. وبينما تستعد الدولة لإحياء ذكرى الاستقلال بالخطابات والمراسم الرسمية، لا يجد أهالي الأسرى ما يطمئن قلوبهم، في ظل استمرار احتجاز أبنائهم وغياب المعلومات عنهم، وسط تقصير رسمي يضاعف معاناتهم ويتركهم في مواجهة مصير مجهول.

ليست حكاية الأسرى مجرد قضية اعتقال، بل حكاية عائلات تدفع يوميًا ثمن الغياب، وأمهات وأشقاء يعيشون على أمل وصول خبر يبدد شيئًا من القلق، فيما تتراجع قضيتهم عن سلّم الأولويات الرسمية. وبينما يُفترض أن يكون تحرير الإنسان وصون كرامته في صلب معنى الاستقلال، تبدو السلطة اللبنانية عاجزة عن تقديم إجابات واضحة أو إظهار تحرك جدي يوازي حجم المأساة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مسؤوليتها تجاه أبنائها الذين يقبعون في سجون الاحتلال.

أي استقلال يمكن أن يحتفل به لبنان، فيما لا تزال حرية أبنائه رهينة سجون الاحتلال، وعائلاتهم تنتظر من الدولة أن تسمع صرختها وتتحرك لاستعادتهم؟ وأين المسؤولية الوطنية من قضية يفترض أن تكون في صدارة الاهتمام الرسمي؟

هذه الأسئلة وغيرها حملناها إلى فاطمة كركي، شقيقة الأسير حسين كركي وابنة الشهيدة تمارا شحيمي، التي تحدثت عن وجع العائلة ومرارة الانتظار، وما تعيشه من قلق في ظل انقطاع الأخبار عن شقيقها، إلى جانب موقفها من أداء السلطة اللبنانية ومتابعتها لملف الأسرى.

فاطمة كركي: نشعر بالخزي من دولة تحتفل بالاستقلال فيما أبناؤنا في الأسر

تؤكد فاطمة كركي أن عيد الاستقلال يشكل مناسبة وطنية أساسية ومهمة بالنسبة إليها، لأنه لم يتحقق عبر المفاوضات أو الاتفاقيات، بل جاء نتيجة دماء الشهداء والتضحيات والمعاناة، مشددةً على أن "الاستقلال لم يكن يومًا إنجازًا سهلًا أو هبة من أحد".

وفي حديثها عن ذكرى الاستقلال في ظل الواقع اللبناني الراهن، تقول كركي إن "الاحتفال بهذه المناسبة فيما البلاد تعيش تحت الاحتلال، ويقبع أبناؤها في الأسر، وتتزايد أعداد المعتقلين، والأرض والسماء والناس والأرزاق مستباحة، يثير شعورًا بالخزي والعار من أداء السلطة".

وتنتقد صمت السلطة اللبنانية حيال ما يجري، معتبرةً أنها لا تكتفي أحيانًا بالصمت، بل تصل في بعض المواقف إلى تبرير ما يحصل، وفي مواقف أخرى تبدو وكأنها متآمرة.

وترى كركي أن "من يتولى المسؤولية في السلطة، لو قرأ تاريخ لبنان واستوعب الظروف والضغوط والتضحيات التي رافقت الوصول إلى الاستقلال، لما قبل بوضع البلاد تحت الانتداب أو الوصاية الأميركية"، مؤكدة أن الارتهان للخارج يتناقض مع المعنى الحقيقي للاستقلال الذي دفع اللبنانيون أثمانًا باهظة لتحقيقه.

عامان من الأسر.. قلق يومي وأسئلة بلا إجابات

وعن المعاناة التي تعيشها العائلة منذ اعتقال شقيقها، توضح كركي أن الألم يزداد مع مرور الوقت، وأن كل يوم إضافي في الأسر يجعل المسافة النفسية بينها وبين شقيقها أكبر، ولا سيما في ظل انقطاع الأخبار وعدم معرفة ظروف احتجازه أو وضعه الصحي.

وتقول إن شقيقها يقترب من إكمال عامين في الأسر، وإن أصعب ما تواجهه العائلة هو الجهل بما يتعرض له، وما إذا كان يحصل على الطعام والشراب الكافيين، أو يتلقى العلاج اللازم، أو خضع لأي عمليات طبية في حال كان يحتاج إليها.

وتشرح أن القلق يكون مختلفًا في الأيام الأولى للاعتقال، إذ قد تعتقد العائلة أن الأسير لا يزال في وضع صحي مقبول، لكن مع امتداد فترة الأسر، ومع معرفتها بطبيعة تعامل الاحتلال مع الأسرى، تتضاعف المخاوف بشأن ما يمكن أن يكون قد تعرض له.

وتضيف أن "الأسئلة لا تفارق أفراد العائلة: كيف أصبح وضعه الصحي؟ هل فقد الكثير من وزنه بسبب قلة الطعام؟ هل يحصل على المياه؟ هل عولج بسبب حاجته إلى العلاج؟ وماذا يجري معه خلف القضبان؟".

وتصف كركي هذه الحالة بأنها ضغط نفسي يومي لا ينقطع، يصل إلى حد الشعور بالذنب عند ممارسة أبسط تفاصيل الحياة، قائلة إن "الإنسان قد يضحك أو يعيش لحظة فرح، ثم يشعر بالذنب لأنه لا يعرف ما الذي يمر به شقيقه في الأسر".

وتشير إلى أن وصول خبر موثوق من الصليب الأحمر أو من الدولة اللبنانية، يؤكد أن الأسير بخير، أو أنه تلقى العلاج اللازم أو خضع لعملية جراحية، من شأنه أن يمنح العائلة بعض الطمأنينة ويخفف من وطأة الانتظار، ولو مؤقتًا.

لكنها تنتقد انشغال السلطة بالمفاوضات، معتبرةً أن هذه المفاوضات تجري على حساب دماء الشهداء والجرحى وجراحاتهم ومعاناة الأسرى، بهدف الجلوس إلى طاولة واحدة مع الأميركيين و"الإسرائيليين"، فيما لا تحصل العائلات على الحد الأدنى من المعلومات التي تحتاج إليها للاطمئنان على أبنائها.

وفي ما يتعلق بما تنتظره من السلطة، تدعو كركي المسؤولين إلى العودة إلى تاريخ لبنان، واستحضار المراحل التي واجه فيها اللبنانيون الاحتلالات والاعتداءات، من العهد العثماني والانتداب الفرنسي وصولًا إلى الاحتلال "الإسرائيلي"، معتبرةً أن لبنان لم يكن يومًا بلدًا ضعيفًا، وأن اللبنانيين اعتادوا الوقوف في وجه كل غاصب ومعتدٍ ومحتل حتى النفس الأخير.

وتستحضر رمزية العلم اللبناني، مشيرةً إلى أن الأرزة الخضراء في وسطه، والمحاطة باللون الأبيض، ترتبط في وجدانها بدماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن، مؤكدةً أن ما تتمناه هو أن تكون هناك دولة لبنانية حقيقية تقف إلى جانب شعبها في مواجهة العدو، لا أن تقف في موقع الحياد، أو تتعامل مع ما يجري وكأن الأمر لا يعنيها.

لقاءات رسمية بعد مراسلات.. والعائلات هي من تشرح قضية أبنائها

أما بشأن التواصل مع الجهات الرسمية منذ اعتقال شقيقها، فتؤكد كركي أن العائلة هي التي بادرت إلى التواصل مع المسؤولين، وأرسلت المراسلات وطلبت عقد اللقاءات، بعد جهد كبير ومتابعات متكررة.

وتوضح أن العائلة التقت رئيس الجمهورية بعد محاولات استمرت فترة طويلة، وتقول إنه أبدى خلال اللقاء موقفًا متعاطفًا مع أبنائها، مشيرةً إلى أنها التقت لاحقًا رئيس الحكومة أيضًا، وسمعت منه مواقف مماثلة، لكن تلك المواقف ذهبت أدراج الرياح.

وتلفت إلى أن المشكلة الأساسية تمثلت في أن العائلة كانت هي من تشرح للمسؤولين تفاصيل قضية الأسرى، وعددهم، وظروف اعتقال كل واحد منهم، بدلًا من أن يكون لدى المسؤولين ملف واضح ومعلومات مسبقة عن العائلات التي يستقبلونها وعن طبيعة معاناتها.

وتروي كركي أنها اضطرت إلى إبلاغ رئيس الجمهورية بنفسها بأن شقيقها حسين تعرض لإصابتين، وأن والدتها الشهيدة تمارا شحيمي استشهدت أمامه، وأنه أُسر في ظروف صعبة، فيما لا تعرف العائلة شيئًا عن وضعه منذ اعتقاله.

وتتساءل عن كيفية استقبال عائلات الأسرى في القصر الجمهوري أو السراي الحكومي من دون أن يكون المسؤولون على معرفة مسبقة بتفاصيل قضايا أبنائهم، معتبرةً أن من واجب المسؤول أن يكون مطلعًا على الملف قبل لقاء العائلات والاستماع إلى معاناتها.

رفض التفاوض تحت الضغط.. الأسرى ليسوا ورقة للمساومة

وفي موقفها من طريقة تعاطي السلطة مع ملف الأسرى، تقول كركي إن العائلة كانت تتمنى في ذكرى الاستقلال أن تتخذ الدولة موقفًا وطنيًا واضحًا، معتبرةً أن أقل ما يمكن أن تفعله هو رفض الجلوس إلى طاولة مع عدو يعتقل مواطنين لبنانيين قبل العمل على إعادتهم.

وتختم كركي موقفها بالتعبير عن فقدانها الثقة بجدوى التعويل على الوعود والاتفاقيات وحدها، معتبرةً أن الاستقلال والحرية والكرامة لا يمكن أن تتحقق بمجرد توقيع اتفاقيات، بل إن المقاومة هي التي تكتب هذه المعادلة بالفعل والتضحيات، بقولها "لا استقلال، لا حرية، لا كرامة، ولا شيء يُكتب على ورقة إذا لم تكن المقاومة هي التي تخطه".

وبين وجع العائلات وصمت السلطة، يبقى السؤال: أي استقلال يكتمل فيما لا يزال الأسرى خلف قضبان الاحتلال، وعائلاتهم تنتظر من يستعيد لهم حقهم في الحرية؟

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