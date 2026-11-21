جدّدت وزارة النقل والأشغال العامة اليمنية التأكيد على سلامة الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر، في ظل حرص القوات المسلحة اليمنية على تأمين الملاحة بعد طرد العدو السعودي وأدواته.

وكشفت الوزارة في بيان السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن إحصائية جديدة تتضمن بالأرقام حركة مرور السفن في المياه اليمنية، إذ تكشف الأرقام حقيقة حرص السلطات الوطنية على سلامة الملاحة الدولية بعيدًا عن أكاذيب العدو السعودي ورعاته ومرتزقته.

وأكدت وزارة النقل اليمنية عبور 733 سفينةً تجاريةً عبر مضيق باب المندب خلال الفترة من 1 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.

وأوضحت أنه تم عبور 388 سفينةً باتجاه الشمال و345 سفينةً باتجاه الجنوب، بمتوسط يومي بلغ 36 سفينةً تجاريةً، مؤكدةً استمرار حركة الملاحة البحرية التجارية عبر الممر المائي، وأنها أصبحت أكثر أمانًا بعد تطهير المنطقة من تحشيدات العدو السعودي ومرتزقته.

وفي ختام بيانها، نوّهت بأن الإجراءات الأمنية المتخذة في الممر المائي لا تستهدف التجارة الدولية العامة، وإنما تقتصر حصرًا على السفن المرتبطة بالعدو السعودي فقط، فيما تتمتع بقية سفن العالم بحرية وسلامة الملاحة والعبور.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن "الطيران الحربي السعودي شن خلال الـ 24 ساعةً الماضية 71 غارةً جويةً وصاروخًا استهدف بها الأعيان المدنية في محافظات البيضاء وعمران وحجة وصعدة ولحج وتعز والجوف ومأرب".

وأوضح في بيان اليوم السبت 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أن الاعتداءات السعودية تمت "من خلال طائرات "F-15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من جيزان"، لافتًا إلى أن الاعتداءات "خلفت شهداء وجرحى من المدنيين".

وفي ختام البيان، لفت سريع إلى أن "إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا بلغ 5500 غارة جوية وصاروخ".

وأفادت وسائل إعلام يمنية في وقت سابق اليوم، أن الطيران السعودي استهدف ميناء المخا بمحافظة تعز بعدة غارات جوية، في تصعيد طال أحد المرافق الحيوية على الساحل الغربي، بالتزامن مع شن ثماني غارات على مديرية المخا.

وتزامنت الغارات مع استهداف منتزه "السكون" في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز بعدة غارات، واستهداف منشأة تجارية لبيع الملابس والخردوات في المديرية ذاتها، فيما شن الطيران السعودي ثلاث غارات على جبل الشوار بمديرية المواسط، استهدفت شبكة الاتصالات هناك، وأدّت غارتان إلى تدمير الشبكة، قبل أن يعاود الطيران استهدافها بغارة ثالثة ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

كما أسفر قصف مفرق بني شيبة شرق مديرية الشمايتين عن إصابة مواطن واحتراق منشأة لتخزين البلاستيك، وأصيبت كذلك طفلة بنيران تحشيدات موالية للسعودية في منطقة الذنيب بالأقروض في مديرية المسراخ.

وشمل تصعيد العدوان السعودي اليوم السبت محافظة صعدة، حيث استهدف القصف الصاروخي السعودي القرى الحدودية في مديرية حيدان، كما شن الطيران غارتين على شبكة الاتصالات في منطقة مرر بمديرية كتاف والبقع، في حين تعرضت منطقة الجبانة في مديرية شدا الحدودية لقصف مدفعي أسفر عن إصابة مواطن.

وفي محافظة حجة، استهدف الطيران السعودي منزلًا في عزلة الغربي بمديرية مستبأ، ما أدّى إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين.

وتكشف هذه الاستهدافات عن اتساع نطاق التصعيد العدوان السعودي ليشمل الموانئ وشبكات الاتصالات والمنشآت التجارية والمناطق السكنية والقرى الحدودية، إلى جانب سقوط ضحايا مدنيين في ثلاث محافظات، في وقت تواصلت فيه الغارات والقذائف الصاروخية والمدفعية على مناطق متفرقة من البلاد.

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