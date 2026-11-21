قلب نادي باريس سان جيرمان تأخره المبكر إلى فوز مثير على مضيفه نيس بنتيجة 3-2، اليوم السبت 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح نيس التسجيل مبكرًا عبر مهاجمه الجزائري محمد الأمين عمورة في الدقيقة 8، قبل أن يعود الفريق الباريسي في اللقاء.

وأدرك سيني مايولو التعادل لسان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 31، وبعد دقيقة واحدة فقط، أضاف ديزيري دويه الهدف الثاني للضيوف، ليمنح فريقه التقدم.

وفي الدقيقة 85، عزز الإسباني فيران توريس النتيجة بتسجيل الهدف الثالث لباريس، قبل أن يقلّص التونسي علي العابدي الفارق لنيس بهدف ثانٍ في الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز الثامن له هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة واحدة، عزز باريس سان جيرمان صدارته برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد نيس عند 17 نقطة.

وخيّم القلق على انتصار باريس بعد إصابة جناحه ولاعب منتخب فرنسا ديزيري دويه، الذي غادر الملعب محمولًا على نقالة وهو يذرف الدموع.

وتعرض دويه لالتواء في ركبته اليمنى في الدقيقة 38 أثناء محاولته الاستدارة بالكرة، ليسقط أرضًا وسط قلق زملائه الذين طالبوا بسرعة دخول الجهاز الطبي.

وتلقى اللاعب العلاج لعدة دقائق داخل الملعب قبل أن يغادر، ليحل الإسباني فيران توريس بديلًا له في الدقيقة 44.

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