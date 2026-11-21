أجمعت شخصيات سياسية ودينية ووطنية وعسكرية لبنانية على أنّ لا استقلال ولا سيادة في لبنان ما دامت "إسرائيل" تحتل جزءًا من جنوبه، وما دام الجنوبيون لم يعودوا إلى هذه الأرض بعد، ولم تتوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان نهائيًا.

فقد توجَّه رئيس الجمهورية الأسبق، إميل لحود، بكلمة إلى اللبنانيّين بمناسبة "عيد الاستقلال"، قال فيها: "إنّ بداية الطريق إلى الاستقلال الحقيقي هي وحدة اللبنانيّين ودعم أهل الجنوب الصامدين، رغم القتل والقصف والتهجير، مرفوعي الرأس، متحدّين العدوّ "الإسرائيلي" وكلّ من لفَّ لفَّه".

وشدَّد الرئيس لحود، في بيان، على أنّ "تحرير الأرض يجب أنْ يترافق مع تحرير العقول من الرهان على "إسرائيل"، فنخطو حينها نحو تحقيق الاستقلال وتأمين الاستقرار وبناء البلد".

بدوره، أكّد النائب جهاد الصمد أنّ "استقلال لبنان يبقى منقوصًا ما دام جزء من أرضه خاضعًا للاحتلال "الإسرائيلي"".

وأكّد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، أن "الاستقلال الحقيقي لن يكون ناجزًا وكاملًا إلّا بتحرير كامل تراب الجنوب من رجس الاحتلال "الإسرائيلي"".

وجزم رئيس "حزب النجادة"، محمد فيومي، بأنّ "استقلال لبنان لا يكتمل ما دامت أجزاء من أراضيه، ولا سيَّما في الجنوب، تحت الاحتلال "الإسرائيلي"، وفي ظل استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على القرى والبلدات اللبنانية".

وقالت "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون": "كل الحب والوفاء لأهلنا الصامدين الصابرين المحتسبين، في جنوبنا الشموس، والمجد لشهداء كل لبنان، دمتم أحرارًا وكل الاستقلال للبنان" .

وسأل رئيس حملة "الصحة حق وكرامة"، الدكتور إسماعيل سكرية: "بماذا نحتفل، والجنوب الحبيب يعاني وحشية احتلال صهيوني يقتل ويدمر كل أوجه الحياة فيه؟ أنحتفل بوضع خطط انتجت انهيارًا اقتصاديًا لزَّم البلد للصناديق المالية الدولية وشروطها المعلنة ماليًا والمخفية سياسيًا؟ أم باستقلال نُهِبَت ودائع شعبه وحُوِّلَت إلى الخارج وتُرِك تحت رحمة الإعاشة المصرفية؟".

بدوره، تساءل نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي: "هل هناك استقلال ولبنان يرزح تحت الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يذبح البشر، ويدمر الحجر، ويقضي على مقوّمات الحياة في جزء غالٍ من أرضه؟".

وقال رئيس جمعية "الإصلاح والوحدة"، الشيخ ماهر عبد الرزاق: "إنّ مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وفق مبادئ القانون الدولي وفي شرعنا، والدفاع عن الأرض والكرامة والسيادة حق مشروع لا يجوز التفريط به".

وأضاف الشيخ عبد الرزاق، في بيان: "لا يُعقَل أنْ يستمر الاحتلال في الاعتداء على أرضنا وتدمير قرانا وتهجير أهلنا، بينما ننشغل نحن بتجريد بعضنا من عناصر القوة، بدلًا من توحيدها في إطار استراتيجية وطنية جامعة تحمي لبنان وتصون سيادته".

وشدَّد رئيس "تيار الوفاق العكاري"، هيثم حدارة، على أنّ "الاستقلال يبقى منقوصًا ما دام جزء من أرض الجنوب اللبناني تحت الاحتلال "الإسرائيلي""، مبيّنًا أنّ "السيادة لا تكتمل إلا بتكاتف جميع اللبنانيين وتضامنهم".



وقال حدارة، في بيان: "إنّ تحرير الأرض وصون الكرامة الوطنية يتحققان بصمود أهلها وثباتهم في مواجهة أطماع العدو واعتداءاته".

ووجَّه "تحية إجلال لأهل الجنوب المقاومين ولشهدائهم وجرحاهم وتحية تقدير للجيش اللبناني الوطني الذي يشكِّل مع المقاومة قوة حقيقية في مواجهة الاحتلال واستكمال التحرير، وصولًا إلى فرض السيادة على كامل تراب لبنان الحبيب".

من جهتها، قالت "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" إنّ "استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" لأجزاء من أرضنا، وما يرافقه من اعتداءات وانتهاكات، يشكِّل جرحًا مفتوحًا في جسد الوطن، وتحديًا مباشرًا لمعنى الاستقلال والسيادة".

من ناحيته، أكّد بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، أنّ "الاستقلال لا يكتمل وهناك أرض محتلّة"، مشيرًا إلى أنّ "تحرير كامل الأراضي اللبنانية حقوق ثابتة لا تقبل الانتقاص أو المساومة".

ونبَّه رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل، مصطفى الفوعاني، إلى أنّ "لبنان يواجه اليوم امتحانًا حقيقيًا لمعنى استقلاله في ظل استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" ومحاولات فرض وقائع سياسية وأمنية على أرضه".

وقال الفوعاني، في كلمة له خلال ندوة فكرية بمناسبة "عيد الاستقلال"، إنّ "الاستقلال الحقيقي لا يُقاس فقط برحيل الجيوش الأجنبية أو برفع العلم على المؤسسات، بل بمدى امتلاك الوطن قراره الحر، وقدرته على حماية أرضه وتأمين حقوق أبنائه"، مشدّدًا على أنّ "السيادة لا تتجزّأ" وأنّ "الاستقلال يبقى منقوصًا ما دامت ذرَّة من التراب اللبناني تحت الاحتلال".

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